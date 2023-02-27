Şahs-ı manevî ile daha nice yıllara

Yeni Asya’nın 54. yılına, 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği hüzünlü ve buruk ortamda, dualarla girdik.

21 Şubat’ta özel sayı olarak hazırladığımız—o güne mahsus—16 sayfalık gazetenin muhtevasını da, birinci sayfadaki manşet ve ana başlıkları da ona göre seçtik.

Depremin maddî-manevî sebep ve hikmetlerinin tahlil edildiği çalışmalara özel ve ağırlıklı bir yer ayırdık.

Gerek muhtevamıza katkıda bulunan yazarlarımıza ve Ankara Temsilciliğimize, gerekse özenli tasarımları için sayfa operatörü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sivil toplum, medya ve siyaset dünyasının bazı önde gelen mensuplarının Yeni Asya için gönderdikleri 54. yıl mesajları, özel sayımıza ayrı bir renk kattı.

Mesajları için bilhassa İlhan Kesici, Cihangir İslam, Mustafa Yeneroğlu, İsmet Tokdemir, Utku Çakırözer, Ömer Fethi Gürer, Abdülkadir Karaduman, Cemal Enginyurt, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Neslihan Çevik, Muammer Bilgiç, Recep Özel, Faruk Bildirici, Mehmet Altan, Mehmet Ali Kulat ve Gürkan Avcı’ya teşekkür ediyoruz.

Özel sayımıza her yıl gösterdikleri yoğun ilgi ve sahiplenmeyi deprem ortamına ve son dönemdeki ağır ekonomik krize rağmen yine devam ettiren ve ayrıca 54. yıl tebrik ilanlarıyla da bize güç veren okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah’ın yardımı ve şahs-ı manevînin hiçbir hal ve şartta sarsılmayan kararlı desteğiyle daha nice yıllara inşaallah.

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25 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde yoğun katılımla yapılan 54. yıl programımız canlı yayınla Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendi ve izlenmeye devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler.

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Sıra Üstad Bediüzzaman’ı 63. vefat yıldönümünde yine rahmetle yad edeceğimiz 23 Mart özel sayımızda. Ona da hazırlıklarımız devam ediyor.

Aynı gün nasipse Ramazan’a girmiş olacağız. Onu da şimdiden hatırlatalım.

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Genç arkadaşlarımızın hazırladığı “Yeni Asya Fidanlık” ekinin ikinci sayısı da portalımızda yayınlandı ve yine çok beğenildi.

Fidanlığı hazırlayan ve katkıda bulunan genç ekibe tebrik ve teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz.

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1 Mart’ta 6 TL oluyoruz

Kağıt başta olmak üzere matbaa ve diğer maliyetlerdeki sürekli artışın devam ediyor olması yazılı basının işini giderek çok daha zorlaştırıyor.

Bunlara, dördüncü yılının bir ayını geride bırakmak üzere olduğumuz hukuksuz ve keyfî resmî ilan ambargosu da eklenince, şartlar büsbütün ağırlaşıyor.

Gelinen noktada, geçen sene 1 Eylül’de 2.5 liradan 4 liraya çıkardığımız fiyatımızı 1 Mart’tan itibaren 2 lira daha arttırarak 6 liraya yükseltmek mecburiyetinde kaldığımızı üzülerek duyuruyoruz.

