Geçen Kasım’daki Temsilciler Toplantısında karar verilen seçim broşürümüz “Neden Millet İttifakı?” başlığı altında şu muhteva ile çıkacak:

DEMOKRASİ İÇİN

Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak,

TEK ADAM VESAYETİNİ BİTİRMEK İÇİN

Hukuksuz, keyfî ve denetimsiz uygulamalarıyla ülkeyi adalet ve demokrasiden uzaklaştırıp her alanda daha da kötüye götüren tek adam vesayetine son vermek,

KUVVETLER AYRILIĞINI TESİS ETMEK İÇİN

İleri demokrasilerin en temel prensibi olan kuvvetler ayrılığı esasını geçerli kılmak,

ADALET İÇİN

Yargıyı hür, bağımsız ve tarafsız kılarak adaleti ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek,

GÜÇLÜ BİR MECLİS İÇİN

Meclise güç ve etkinliğini kazandırmak,

ORTAK AKIL VE MEŞVERET İÇİN

Ortak aklı ve meşvereti hâkim kılmak,

DENGE VE DENETLEME İÇİN

Demokratik denge ve denetim mekanizmalarını sağlıklı şekilde işler hale getirmek,

YOLSUZLUKLARI BİTİRMEK İÇİN

Şeffaflık ve hesap sorma-hesap verme ekseninde işleyen bir sistemi tesis ederek yolsuzluk ve suiistimalleri ortadan kaldırmak,

HÜRRİYETLERİ GÜVENCEYE ALMAK İÇİN

Düşünce, ifade, örgütlenme ve basın özgürlükleri başta olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri güvence altına almak,

HÜR BASIN VE İNTERNET İÇİN

Medyayı hür, demokrat ve çoğulcu bir yapıya kavuşturmak, internete uygulanan çağdışı yasak ve kısıtlamalara son vermek,

HÜR ÜNİVERSİTE İÇİN

Üniversiteleri akademik özgürlük ortamında bilim üretecek kaliteye eriştirmek,

HÜR SİVİL TOPLUM İÇİN

Baskılarla ve tek taraflı algı operasyonlarıyla susturulan, sindirilen ve etkisizleştirilen sivil toplumu, demokrasilerde olması gereken dinamizm ve canlılıkla aktive etmek,

LİYAKAT VE EHLİYET İÇİN

Her alandaki ayrımcılık ve kayırmacılıkları bitirerek liyakat ve ehliyeti ikame etmek,

ORTAK PAYDALARDA BULUŞMAK İÇİN

Gerilim, ayrıştırma, ötekileştirme, dışlama, kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetlerine son verip toplumu ortak paydalarda buluşturmak, kaynaştırmak ve kucaklaştırmak,

İSTİSMARLARI BİTİRMEK İÇİN

Dinî değer ve sembollere hep birlikte sahip çıkıp, ortak değerlerin tekelci istismar siyasetleri için kullanımına geçit vermemek,

EKONOMİYİ DÜZE ÇIKARMAK İÇİN

İşsizlik, enflasyon, pahalılık ve yoksulluk gibi gittikçe kronikleşen ekonomik sorunları, üretim ve istihdam odaklı politikalarla sağlıklı ve kalıcı çözümlere kavuşturmak,

ADİL GELİR DAĞILIMI İÇİN

Bozulan gelir dağılımını adalet ve hakkaniyete uygun hale getirecek tedbirleri almak,

DENGELİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN

Dış politikayı konjonktürel ve keyfî tercihlerin yol açtığı ifrat-tefrit savrulmalarından kurtarıp, prensiplere dayanan şahsiyetli, dengeli ve gerçekçi bir zemine oturtmak,

AB SÜRECİNİ CANLANDIRMAK İÇİN

İktidarın tamamen durdurduğu AB sürecini yeniden canlandırmak,

İSLAM DÜNYASIYLA İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN

İslam dünyası ile bozulan ilişkilerimizi düzeltmek,

MUTLU-UMUTLU BİR TOPLUM İÇİN

Mutlu-umutlu bir toplum ve milletle bütünleşen demokratik bir hukuk devleti için...

Hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimlerinde

OYLAR MİLLET İTTİFAKINA

Üstadın konuyla ilgili sözlerinin de yer alacağı broşür için taleplerinizi 0545 599 56 84 no’lu telefondan Abdullah Almak’a bildirebilirsiniz.