Seçimin ardından

Bir seçimi daha geride bıraktık. Sandıktan çıkan sonuçların milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Seçim sürecinde birlikte paylaştığımız neşriyatımızı, konuyla ilgili olarak alınmış istişare kararlarında belirtilen çerçevede, mevcut tablodaki bütün zorluk ve olumsuzluklara ve herşeye rağmen, kişilerden bağımsız bir şekilde adalet, hukuk, demokrasi gibi temel değerlere odaklanan bir anlayışa dayandırarak, Risale-i Nur’daki “siyasette muktesit meslek” ve “kavl-i leyyin” prensiplerine uygun, dengeli ve yapıcı bir üslûp ve dozajla yürütmeye çalıştık.

Kardeşlik hukukunu zedeleyecek polemik ve sürtüşmelere asla girmedik; her seçim öncesinde olduğu gibi maruz kaldığımız haksız ve seviyesiz itham ve hakaretler karşısında, Şeyh Edebali’nin “İncinsen de incitme” ve Yunus Emre’nin “Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek” deyişlerinde ifade edilen duruşu ortaya koyduk; müsbet hareket eksenli tavrımızı koruduk.

Ama fikrimizi de yine bize yakışan nezih ve yapıcı bir tavır ve üslûp içinde dile getirmeye devam ettik.

Bu meyanda, “Üstadın bilhassa ‘Sakın, sakın, harice bakan cereyanlar, hususan siyaset cereyanları sizi birbirinize düşürüp tefrikaya atmasın’ ikazını hep nazarımızda tutacağız” dedik, bu noktada âzamî bir dikkat, hassasiyet ve titizlik içerisinde olmaya gayret ettik.

Prensiplerimizden taviz vermeden. öyle de devam edeceğiz inşaallah.

***

Aslî hizmetlere yoğunlaşma vakti

Bundan sonra önümüze bakacak, gerçek ve kalıcı gündemimizi oluşturan ve hep öyle olması gereken aslî hizmetlere yoğunlaşacağız.

Bu çerçevede, odaklanacağımız konuların başında, yaklaşmakta olan yaz tatiline mahsus program ve hizmetler geliyor.

Meselâ Türkiye’nin her tarafında giderek yayılmakta olan Risale-i Nur okuma programları bunlardan biri. Gençler başta olmak üzere, bu programlara katılacak olan herkese şimdiden bol feyizli ve istifadeli okumalar diliyoruz.

Neşriyatımız için yine gençlerin aktif katılımıyla yeni projeler geliştirip hızlı bir şekilde hayata geçirmek de öncelikli gündemlerimizden biri olmalı.

