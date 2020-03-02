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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Sıra 23 Mart’ta

Yeni Asya'dan Size
02 Mart 2020, Pazartesi 00:07
Bilindiği gibi, bizim her sene çok özel iki günümüz var. Biri gazetemizin kuruluş yıldönümü olan 21 Şubat, diğeri Üstadın vefat yıldönümü olan 23 Mart.

Bu iki günde de diğer günlerden farklı ve özel yayın ve etkinlikler yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana gelenek haline gelen bu uygulamamızı bu sene de devam ettiriyoruz ve inşaallah yayında, hizmette olduğumuz müddetçe sürdüreceğiz.

Geride bıraktığımız 21 Şubat’ı da bu çerçevede çok güzel değerlendirdik.

Özel sayımız hem yazı muhtevası ile çok beğenildi, hem de okurlarımızın tebrik ilanları bu muhtevaya ayrı bir güç kattı.

Böylece Yeni Asya’yı en zor şartlarda dahi sarsılmadan bugünlere taşıyan ihlaslı ve mütesanid şahs-ı manevînin, tavizsiz istikrar çizgimizdeki sağlam ve kararlı duruşun yanında olmaya devam ettiği bir kez daha ilan edilmiş oldu.

Yeni Asya’nın, okuyucusuyla ne kadar bütünleşmiş bir gazete olduğu da.

Bunun için Rabbimize bir kez daha şükrediyor ve okurlarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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23 Mart’a doğru

Hep birlikte taze bir moral ve şevk bulmamıza vesile olan 51. yıl özel sayımız ve ertesi gün gazetemizde gerçekleşen coşkulu buluşmanın ardından, şimdi bu şevki inşaallah daha da güçlendirecek olan 23 Mart’a hazırlanıyoruz.

“Ölümüm hayatımdan ziyade hizmet edecek” diyen ve bu sözü de kesintisiz bir süreçteki gelişmelerle doğrulanan Üstad Bediüzzaman’ı 60. vefat yıldönümünde, bu yılki ana tema olarak belirlenen “İnsanlık için yeniden Asr-ı Saadet” manası çerçevesinde yeniden değerlendirip güncel gündeme ışık tutan mesajlarını nazara vererek yad edeceğiz inşaallah.

“Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı” olarak da tavsif edilen Üstadın, cahiliye dönemini saadet asrına dönüştüren Nebevî mesajları günümüze en güçlü ve etkili bir dille yansıtan bir müceddid olduğu, Külliyatı bu nazarla okuyan herkesin üzerinde birleştiği bir tesbit.

23 Mart gazetemizi de farklı boyutlarıyla bu manaları işleyen bir muhteva ile hazırlayacağız inşaallah.

21 Şubat’ta olduğu gibi, 23 Mart özel sayımız için de taleplerinizi şimdiden Abone-Dağıtım birimimize iletmeye başlayabilirsiniz.

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Ankara Kitap Fuarı’ndayız

Geçen Ekim ayında düzenlenen fuarın ardından Ankara’da haftasonu bir kitap fuarı daha başladı. 28 Şubat Cuma günü açılan ve 8 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek olan fuara Yeni Asya Neşriyat olarak biz de katılıyor ve okuyucularımızı standımıza bekliyoruz.

Fuarlar zincirinin bir önceki halkası olan Samsun Kitap Fuarında da, Abdülbâkî Çimiç’in izlenim ve notlarında aktardığı üzere yayınlarımız yoğun ilgi gördü. Katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkürler.

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