Sıra 23 Mart’ta

Her sene olduğu gibi, bu yıl da kuruluş yıldönümümüz olan 21 Şubat’ı hep birlikte çok güzel bir şekilde değerlendirdik.

Büyük ilgi ve takdir toplayan 53. yıl özel sayımız çok basıldı, dağıtıldı ve okundu.

20 Şubat’taki online programımız da yoğun bir alâka ve heyecanla takip edildi.

Bu şevk ve heyecanı bizimle paylaşan bütün okurlarımıza tekrar teşekkür ederken, sözü sıradaki diğer özel günümüze getirmek istiyoruz:

23 Mart, Üstad Bediüzzaman’ın 62. vefat yıldönümü.

Haftaya Çarşamba’ya tevafuk eden 23 Mart günü yine özel sayı olarak çıkaracağımız gazetede Risale-i Nur’dan güncel gündeme ışık tutan mesajlar yer alacak.

Bunun yanı sıra Üstadın ve Risale-i Nur’un farklı boyutlarıyla değerlendirilip tahlil edildiği yazılar olacak.

Yine yıllar boyu saklanacak değerdeki bu özel sayımız için taleplerinizi Dağıtım Birimimize şimdiden bildirmeye başlayabilirsiniz.

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27 MART’TA BEDİÜZZAMAN PANELİ

Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisiyle birlikte düzenlediğimiz ‘Bediüzzaman Said Nursî’nin Gelecek Tasavvuru’ başlıklı panel 27 Mart Pazar günü 14:00 18:00 arasında İstanbul Küçükçekmece’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bekliyoruz.

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BURSA BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından organize edilen geleneksel Bediüzzaman Mevlidi bu hafta sonu, 20 Mart Pazar günü öğle namazını müteakip Ulu Cami’de okunacak. Mevlide herkes davetli.

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BAHAR TOPLANTIMIZ

2022 bahar dönemi Umumî Temsilciler toplantımız, gazetede çıkan ilanda duyurulduğu üzere, 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri iki gün olarak yapılacak.

Buradan da iletmiş olalım.

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YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Gazetemizin 8 sayfaya düşmesinden sonra yer sıkıntımızın had safhaya ulaşmış olması, yazıların uzun olmaması noktasında okur ve temsilcilerimizden gelen ısrarlı talebi de tekrar gündeme getirdi.

Yazarlarımızdan, yazılarında 400 kelime ve boşluklu 3300 vuruş-harf sayısını geçmemelerini rica ediyor; bu ölçüyü aşan yazıların bundan böyle sahiplerine iade edilip kısaltılmasının isteneceğini ve kısaltılmadıkça neşredilemeyeceğini bildiriyoruz.

Yaklaşan Ramazan için tahsis edeceğimiz özel sayfaya göndereceğiniz çalışmalarda da bu hususlara riayet edilmesini bekliyor ve bu noktada göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyoruz.