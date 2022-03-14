"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sıra 23 Mart’ta

Yeni Asya'dan Size
14 Mart 2022, Pazartesi
Her sene olduğu gibi, bu yıl da kuruluş yıldönümümüz olan 21 Şubat’ı hep birlikte çok güzel bir şekilde değerlendirdik.

Büyük ilgi ve takdir toplayan 53. yıl özel sayımız çok basıldı, dağıtıldı ve okundu.

20 Şubat’taki online programımız da yoğun bir alâka ve heyecanla takip edildi.

Bu şevk ve heyecanı bizimle paylaşan bütün okurlarımıza tekrar teşekkür ederken, sözü sıradaki diğer özel günümüze getirmek istiyoruz:

23 Mart, Üstad Bediüzzaman’ın 62. vefat yıldönümü.

Haftaya Çarşamba’ya tevafuk eden 23 Mart günü yine özel sayı olarak çıkaracağımız gazetede Risale-i Nur’dan güncel gündeme ışık tutan mesajlar yer alacak.

Bunun yanı sıra Üstadın ve Risale-i Nur’un farklı boyutlarıyla değerlendirilip tahlil edildiği yazılar olacak.

Yine yıllar boyu saklanacak değerdeki bu özel sayımız için taleplerinizi Dağıtım Birimimize şimdiden bildirmeye başlayabilirsiniz.

***

27 MART’TA BEDİÜZZAMAN PANELİ

Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisiyle birlikte düzenlediğimiz ‘Bediüzzaman Said Nursî’nin Gelecek Tasavvuru’ başlıklı panel 27 Mart Pazar günü 14:00 18:00 arasında İstanbul Küçükçekmece’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bekliyoruz.

***

BURSA BEDİÜZZAMAN MEVLİDİ 

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından organize edilen geleneksel Bediüzzaman Mevlidi bu hafta sonu, 20 Mart Pazar günü öğle namazını müteakip Ulu Cami’de okunacak. Mevlide herkes davetli.

***

BAHAR TOPLANTIMIZ

2022 bahar dönemi Umumî Temsilciler toplantımız, gazetede çıkan ilanda  duyurulduğu üzere, 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri iki gün olarak yapılacak.

Buradan da iletmiş olalım.

***

YAZARLARIMIZIN DİKKATİNE

Gazetemizin 8 sayfaya düşmesinden sonra yer sıkıntımızın had safhaya ulaşmış olması, yazıların uzun olmaması noktasında okur ve temsilcilerimizden gelen ısrarlı talebi de tekrar gündeme getirdi.

Yazarlarımızdan, yazılarında 400 kelime ve boşluklu 3300 vuruş-harf sayısını geçmemelerini rica ediyor; bu ölçüyü aşan yazıların bundan böyle sahiplerine iade edilip kısaltılmasının isteneceğini ve kısaltılmadıkça neşredilemeyeceğini bildiriyoruz.

Yaklaşan Ramazan için tahsis edeceğimiz özel sayfaya göndereceğiniz çalışmalarda da bu hususlara riayet edilmesini bekliyor ve bu noktada göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Okunma Sayısı: 434
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık sistemi komada

    Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan

    ‘Zeytinime Dokunma’

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

    Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet

    Artık hukuka dönülsün

    Ukrayna: Lviv'deki füze saldırısında 35 kişi öldü, 134 kişi yaralandı

    Vaka sayısı 20 binin altına düştü

    Beşiktaş ile Galatasaray 351. kez karşı karşıya geliyor

    Akaryakıt fiyatı düşmeden ucuz gıda hayal

    Otobüs bileti uçağı solladı

    Savaştan kaçış devam ediyor

    27 Mart’ta yine buluşacağız

    İktidar âciz kaldı

    Ayçiçek yağı krizi

    Türkiye 10 yıldır inişte

    Maske çıktı, enfeksiyonlar arttı

    14 AKP’li vekil 6 aydır Erdoğan’ı bekliyor

    Erdoğan - Miçotakis görüşmesinde hangi konular ele alındı?

    İstanbul'da turuncu alarm kalktı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Sıra 23 Mart’ta
    Süleyman KÖSMENE

    Kadının tek başına yolculuğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sağlık sistemi komada
    Orhan Ali YILMAZ

    İspanyol hastalığı ya da Türkiye siyaseti...
    İbrahim Yasir Teğiş

    Umut edelim ki, unutanlardan olmayalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah’a, peygambere itaat farz değil mi!
    Mehmet KARA

    Gerçeklerle yüzleşin
    Genel

    Tarihe damga vurmuş mimari deha: Mimar Sinan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.