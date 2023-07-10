Tatilde Yeni Asya

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil sezonu başlayalı haftalar oldu.

Gerçi tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendirenler de var.

Ama ne olursa olsun, yaz aylarının okul sezonundan farklı geçtiği bir vâkıa. Birçok insanın, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gittiği de.

Bunun sonucu olarak, yaz tatillerinde günlük gazetelerin önemli ölçüde tiraj kaybına uğradıkları, bilinen bir gerçek.

Çünkü okuma alışkanlığı zaten bir hayli zayıflamış olan insanların bu hastalığı, tatillerde daha da şiddetleniyor.

Son dönemde iyice ağırlaşan ekonomik krizin ve hızla devam eden dijitalleşmenin zaten fazlasıyla etkilediği gazete tirajları, yaz aylarında büsbütün düşüyor.

Bu düşüşü önleme veya olabildiğince sınırlı seviyelerde tutma noktasında her zamanki gibi okurlarımızın hassasiyetine güveniyor ve inanıyoruz.

Tatilde de gazeteyi takibe ve sahiplenmeye lütfen devam edelim.

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FIRTINALI DENİZDE YENİ ASYA

İzmir’in aktif “Nur postacı”larından Ömer Öçalan yazıyor:

Günlük dünyevî meşgalelerden yorulan bünyem, ağırca koltuğa oturup uyku moduna geçmeye hazırlanıyordu ki, birden, akıl danesine, yaşadığım bir hatıra düştü.

O ânı hatırlayınca, ruhumda yeniden bir şevk uyandı.

İşte o hatıra;

Bir gün, Yeni Asya’ya abone olan bir okuyucu bana şöyle demişti:

“Yeni Asya kırk sene önce ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylüyor. (54. senedeyiz.) Değişmeyen değerleri, hakkı, hukuku, adaleti savunuyor. Her zaman mazlumun yanında, zulmün karşısında, milletin hakiki dostu olan bu gazetenin her türlü zorluğa rağmen desteklenmesi lâzım.”

Ben de evde o okuyucunun sözlerini düşünürken, 50 sene öncelerini hatırladım.

O yıllarda gençlik hevesatının ruh ve kalbe verdiği sarsıntıdan kurtulmak için, vicdandaki doğru İslamiyeti arama meyli Allah’ın izni ile bize Yeni Asya Nur Talebelerinin dershanesini nasip etti.

İlk ders ve sıcak dostluk bizi bu günlere getirdi. Risale-i Nur ve Yeni Asya bayrağı altında 54 sene.

Azgın dalgalar, siyaset fırtınaları arasında, Yeni Asya pusulası ile, Allah’ın izniyle yanlış rotalara sürüklenmedik elhamdülillah.

Bu dönemde de Yeni Asya sağdan, soldan esen rüzgârlardan, hortumlardan etkilenmeden, hedefine doğru, yolcularını sahil-i selâmete çıkarmak için doğru yolda ilerliyor ve muhtaçlara can simidi atıyor.

Haydi dostlar, bu fırtınalı denizde Yeni Asya gemisinin yelkenlerini daha fazla şişirmeye gayret edelim.