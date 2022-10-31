Temsilcilerimiz toplanıyor

Gazetemizde hayli zamandır çıkan ilanlarda duyurulduğu gibi, 2022 Güz Dönemi Umumî Temsilciler Toplantımız, bu hafta sonu, 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Bu vesileyle, Mayıs toplantımızdan bu yana gazetemizle ilgili olarak yaşanan gelişmeleri birlikte hatırlayalım:

* Sayfa sayımız azalınca, öteden beri zaten şikâyet konusu olan yazı uzunluklarına “âzamî 400 kelime” sınırıyla bir standart getirmeye çalıştık ve büyük ölçüde uygulamaya gayret ediyoruz.

* Gazetemiz yönetici ve çalışanlarının basın kartlarının keyfî ve hukuksuz şekilde gasp edilmesine karşı Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le çalışanlarımızdan Musa Aydın’ın açtığı davalar müsbet neticelendi ve ikisinin de kartları teslim edildi. Diğer arkadaşlarımızın kartlarının da verilmesi için mücadelemiz devam edecek.

* 1000 günü geçen resmî ilan ambargosuna karşı da hukuk mücadelemiz sürerken, anamuhalefet lideri grup konuşmalarında konuyu gündeme getirmeye devam etti. Muhalefet milletvekilleri ve basınla ilgili STK’lar da bu konuların takipçisi olmaya devam ediyorlar.

* Siyasetteki gelişmeler, Risale-i Nur’daki ölçülerle ve meşveretlerde tayin ettiğimiz duruşun isabetini tasdik ve teyid ederek şekilleniyor.

* Tek adam rejimine yönelik itirazlarımızın haklılığı, gelinen noktada toplumun büyük ekseriyeti tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiş durumda.

* Ülkenin içine sürüklendiği derin çıkmazdan kurtulabilmesi için muhalefete yaptığımız çağrı da mâkes buldu ve bulmaya devam ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için DP’nin de dahil olduğu 6 parti liderinin 12-28 Şubat, 27 Mart, 24 Nisan, 29 Mayıs, 3 Temmuz, 21 Ağustos ve 2 Ekim buluşmalarında ortaya konulan ortak irade, bunun bir tezahürü.

* 6’lı masaya dahil partilerin gerek liderlerine, gerekse İzmir, Trabzon, İstanbul ve Şanlıurfa gibi illerimizdeki il başkanlıklarına yapılan ziyaretler, gerek Üstadı, gazetemizi ve yayınlarımızı onlara tanıtmak, gerekse görüş ve tavsiyelerimizi iletmek açısından çok faydalı oldu ve ses de getirdi.

* Demokrasi, hukuk ve adalet mücadelemize aynı tavizsiz çizgide ve artan bir kararlılıkla hep birlikte devam edeceğiz inşaallah.

Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz toplantıya bütün temsilcilerimizi bekliyoruz.

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KİTAP FUARLARI

Yeni hizmet dönemine Konya, Denizli, Batman, Kayseri, Mersin, Ankara ve İzmir’deki kitap fuarlarıyla hızlı bir giriş yaptık.

Risale-i Nur başta olmak üzere gazetemiz ve yayınlarımızın tanıtımı açısından büyük hizmetlere vesile olan fuarlarda yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucularla sohbet ettiler.

Tertiplendikleri bütün illerde sağladıkları sponsor desteğiyle fuarların gerçekleşmesine vesile olan okurlarımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.