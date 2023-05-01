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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Temsilcilerimiz toplanıyor

Yeni Asya'dan Size
01 Mayıs 2023, Pazartesi
Geçen yılın Kasım ayında yapılan güz dönemi Temsilciler Toplantımızdan bu yana hizmetlerimizde meydana gelen gelişmeleri kısaca gözden geçirecek olursak:

* 54. yılımıza girerken özel sayı olarak hazırladığımız 21 Şubat gazetemiz, 6 Şubat depremi ağırlıklı mesajları ve muhtevasıyla yoğun ilgi gördü ve takdir topladı.

* Kuruluşumuzdan itibaren ortaya koyduğumuz, darbe ve müdahale dönemlerinde farklı şekillerde bedelini ödediğimiz ve son süreçte de ödemeye devam ettiğimiz adalet, hukuk, demokrasi eksenli tavizsiz ve kararlı duruşumuzun siyaset, medya ve STK çevrelerinde takdirle takip edildiğini bir kez daha gösteren yeni örnekleri 21 Şubat sayımızda aktardık.

* Üstadın 63. vefat yıldönümü vesilesiyle 23 Mart’ta çıkardığımız özel sayımız da aynı şekilde takdirle karşılandı.

* Devam etmekte olan ekonomik krize ve deprem sonrasındaki ortama rağmen 21 Şubat ve bunlara ilaveten gazetemizin fiyatını 1 Mart’ta 6 liraya çıkarmak zorunda kalmış olmamıza rağmen 23 Mart özel sayımız fazla miktarda talep edildi, dağıtıldı ve hüsn-ü kabul gördü.

* 25 Şubat’ta İstanbul’da, 18 Mart’ta Ankara’da yaptığımız 54. yıl programları şevke medar oldu.

* Kasım toplantımızda alınan karar gereği “Neden Millet İttifakı?” adıyla hazırlanan seçim broşürümüz de okuyucularımızın ve ilgili partilerin takdirine mazhar oldu; külliyetli miktarda alınıp dağıtıldı, dağıtılıyor.

* Umumî meşveretlerimizde 2018 seçimi öncesi alınıp geçen yıl Mayıs ve Kasım toplantılarında teyid edilen “DP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakına destek” kararı çerçevesinde yayınlarımızı devam ettirdik ve ettiriyoruz. Ve siyasî gelişmelerin yayınlarımızda dile getirdiğimiz fikir ve tavsiyeler istikametinde şekillendiğini görüyoruz.

* 14 Mayıs seçiminden, baştan beri karşı çıktığımız tek adam rejimine son verip hukuk ve demokrasinin önünü açacak bir netice çıkması için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

* Neşriyat hizmetlerimizi genç kadrolarla takviye etme hedefimiz çerçevesinde, ilgili heyet ve komisyonlarımızın organizasyonu ile yapılan gençlik şûrâlarının bir meyvesi olarak, genç arkadaşlarımızın hazırladığı Fidanlık eki aylık periyodlarla portalımızda yayınlanmaya başlandı ve 4. sayısına erişti.

* Basın İlan Kurumunun gazetemize uyguladığı keyfî ilan ambargosuna karşı açtığımız davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi, kurumun aldığı “ilan yayınlama hakkımızı durdurma” kararının hukuka aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Şimdi bu kararın uygulanmasını bekliyoruz.

* Gri pasaport için açtığımız davada hukukî süreç devam ediyor.

* Geçen yıl AYM’nin cezaevlerindeki Yeni Asya yasağı için verdiği “hukuka aykırı” ve basın kartı gasbı konusunda idare mahkemelerinin verdiği iptal kararları, hukuk mücadelemizde aldığımız olumlu sonuçlar olarak kayda geçti. Sabır ve sebatla mücadeleye devam ediyoruz.

Karşımıza çıkarılan hukuksuz engellerin kalkmaya başladığı yeni bir sürecin eşiğinde yapılacak olan 6 Mayıs toplantımıza bütün temsilcilerimizi bekliyoruz.

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