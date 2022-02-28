Teşekkürler

Gazetemizin 53. kuruluş yıldönümü, yine çok farklı bir heyecan dalgasının yaşanmasına vesile oldu.

21 Şubat’ta çıkan özel sayımız büyük ilgi gördü ve takdir topladı. İlâve taleplerle fazla basılan o günkü gazetemiz, tanıtım için dağıtıldığı birçok il ve ilçemizde insanların yoğun teveccühüne mazhar oldu.

Bu çalışmalarla ilgili olarak bize ulaşan ve gazetede yayınladığımız haber ve fotoğraflar da, mahaller adına verilen tebrik ilanları da, yağan kutlama mesajları da söz konusu coşku ve heyecan dalgasının ifadeleriydi.

Yaşadığımız süreçte hepimize taze bir moral ve şevk kazandıran bu gayretleri için bütün okuyucularımıza şükranlarımızı sunarken, 53. yılımız için gönderdikleri mesajlarda hem sevincimizi paylaşan, hem de Yeni Asya’nın farkını ve demokrasi-hak-hukuk-adalet eksenli duruşunun önemini vurgulayan dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.

Daha nice yıllara yine şevk ve heyecanla erişmek duasıyla.

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53. YIL PROGRAMI

20 Şubat’ta online olarak gerçekleştirdiğimiz ve canlı olarak yayınlanan kutlama programımız da şevke medar oldu, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda aktarılan, haber portalımızın izlenme istatistikleriyle ilgili bilgileri ayrıca paylaşacağız.

53. YIL MESAJLARI

Gelen 53. yıl mesajlarından:

Muhammed Zorlu: Hamdolsun gazetemiz vesilesiyle nice genç beyinler yetişti. Bir mektebin yapamadığını gazetemiz kısa sürede yaptı.

53 yıldır “gerçekten haber veren” bir gazete ve medya kuruluşu olan Yeni Asya, ahir zamanın fitne ateşinde haktan yana olup sarsılmaz iradesi ve doğru istikametiyle nice soğuk kalpleri ısıttı.

Yeni Asya, Nur okuyup Nur yazan ve Nur’u aklımıza, yüreğimize işleyen bir gazete.

On yaşlarındayken gazeteyi elime alınca babama göstererek “Bu gazetenin sırtı yere gelmez, her yerinde Üstadın resmi var, sözleri var. Sahi baba, arkasında Bediüzzaman mı var?” demiştim.

Doğrudur, manevî olarak Üstadımız hep gazetenin başında.

Derunî hissiyatımız böyle...

Gazetemizin 53. yıldönümünü tebrik ediyorum. Alkışlıyorum.

Dr. Mehmet S. Aslan: Despotizmin karşısında, demokrasinin yanında.

Tek adam rejiminin karşısında, halkın yanında.

Zalimlerin karşısında, mağdur edilenlerin yanında.

Sun’î manşetlerin karşısında, gerçek gündemlerin yanında.

Bâtılın karşısında, hakkın yanında.

Hakikatin gür sesi Yeni Asya.