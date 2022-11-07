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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Toplantının ardından

Yeni Asya'dan Size
07 Kasım 2022, Pazartesi
Bu yılın güz dönemi Temsilciler Toplantısı geçtiğimiz geçtiğimiz 5 Kasım Cumartesi günü yine gazete binamızda, Türkiye’nin dört bir köşesinden, Avrupa ve Avustralya’dan gelen temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Toplantı her zamanki gibi hem tekrar görüşüp hasret gidermeye vesile oldu, hem de hizmetimizle ilgili konularda müzakere ve fikir teatilerinde bulunuldu. 

Müessese ve neşriyatımızın durumu hakkında bilgi verildi.

Sürekli bir gündem konusu olarak devam etmekte olan sistem çalışmaları çerçevesindeki tekliflerin ilgili komisyonda değerlendirilerek bir sonraki toplantıya getirilmesine karar verildi.

Gençlik hizmetleri konusunda etraflı müzakereler yapıldı. Hizmetlerimizin gençlere ulaştırılması ve gençlerimizin hizmet birimlerimizde değerlendirilip istihdamıyla ilgili olarak yapılması gerekenler hakkında fikir ve teklifler dile getirildi. Bu meselenin son derece hayatî bir öneme sahip olduğu ve âciliyet arz ettiği vurgulandı.

İlki geçtiğimiz Mart’ta İzmit-Başiskele’de yapılan gençlik şûrâlarının ikincisinin Aralık başında Antalya’da gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Dijital yayınlarımızla ilgili çalışmaların Yeni Asya bünyesinde toplanarak hızlandırılması kararlaştırıldı.

Seçim sürecinde, geçtiğimiz 15 Ekim’de Ankara’da yapılmış olan Siyasî Komisyondaki müzakerelerin sonuçları değerlendirildi.

Yapılan konuşmalarda, ağırlıklı olarak tek adam rejiminden ve istibdadından kurtulmak için parlamenter sistemi ve demokrasiyi esas alan Millet İttifakına destek verilmesi gerektiği kanaati dile getirildi.

Görüşmeler neticesinde, geçen Mayıs toplantısında alınmış olan “DP’nin içinde bulunduğu Millet İttifakına destek” kararı tekrar teyid edildi.

Bu desteğin izah edileceği bir broşür hazırlanıp yayınlanması kararlaştırıldı.

Gelişmelerin seyrine göre, gerekirse seçim öncesi olağanüstü bir toplantı yapılabileceği ifade edilerek, son durumun orada değerlendirilebileceği belirtildi.

Bölgelerden gelen tekliflerle hazırlanan yoğun gündemin kalan maddelerinin müzakeresine sonraki toplantılarda devam edilmek üzere toplantıya nihayet verildi.

Toplantımıza katılan ve müzakerelere katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyor; çıkan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz.

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