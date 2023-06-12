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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yaza girerken

Yeni Asya'dan Size
12 Haziran 2023, Pazartesi
Bir yaz mevsimine daha giriyoruz. Ama alıştığımız mevsim normallerine uymayan âni hava değişiklikleri devam ediyor.

Döviz kurundaki yükseliş, bunun her alanda tetiklediği fâhiş zamlar, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı, görülmemiş boyutlara ulaşan akaryakıt fiyatları, bilhassa dar ve sabit gelirliler için tatil programlarını da ister istemez etkileyecek.

Ama her halükârda birçok insan tatili köyünde, kasabasında, memleketinde değerlendirmeye çalışacak.

Okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gidiyor ve gidecek.

Ve bu durum, her zaman olduğu gibi, günlük gazetelerin tirajını etkileyecek.

Derinleşerek devam eden ekonomik kriz sebebiyle bütün gazeteler gibi biz de ciddi sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz.

İlaveten, keyfî ve hukuksuz bir şekilde maruz bırakıldığımız ve açtığımız davada mahkemenin verdiği karara rağmen inatla devam ettirilen resmî ilan ambargosu, yaşadığımız bu zorlukların daha da katmerli hale gelmesine yol açıyor.

Ama bütün bunlara rağmen okuyucularımızın fedakârlığı ve sahip çıkmasıyla yola devam ediyoruz.

Ve okurlarımızın her zamanki gibi yaz aylarında da gazetemize sahip çıkmayı sürdüreceklerine inanıyoruz.

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Tatilde hizmet buluşmaları

Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için durum farklı.

Onlar bu mevsimi de okuma ve farklı hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Barla başta olmak üzere Nur menzillerinde ve ülkenin birçok yerindeki hizmet mahallerinde üniversiteliler, liseliler, hanımlar, aileler için organize edilen okuma programları, piknikler ve diğer buluşmalar, bunun gelenek haline gelmiş güzel örnekleri.

Ki, bu tür etkinliklerle ilgili haberleri gazetemizde çıkan haberlerden hep birlikte takip ediyoruz.

Bu programlar hem müfritane irtibat ve şevk-i mutlak manalarının güçlü bir şekilde yaşanmasına ve paylaşılmasına, hem de yeni hizmet dönemi için ihtiyacımız olan manevî enerjinin depolanmasına vesile oluyor.

Bu manalardan âzamî ölçüde hissedar olunması dileğiyle bütün okurlarımıza hayırlı, feyizli, bereketli, manevî kazancı bol tatiller temennî ediyoruz.

***

YURT DIŞI KURBAN FİYATI

Yeni Asya ve Avustralya Nur Vakıflarının kurban organizasyonunda yurt dışı kurbanlar için önceden ilan edilen fiyat, kur artışı sebebiyle 90 dolar olarak güncellendi. 

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