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24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yazı tetkik heyetleri

Yeni Asya'dan Size
24 Temmuz 2023, Pazartesi
Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak 54. yılını idrak etmekte olduğumuz gazetemiz Yeni Asya’nın muhtevasına gönüllü olarak, hiçbir karşılık beklemeksizin değerli katkılarda bulunan çok sayıda yazarımız var.

Gönderdikleri yazıların her biri gazetemize güç katıyor.

Bu yazıların yayın esaslarımız çerçevesinde incelenip değerlendirilmesi de ayrı bir çalışma alanı olarak Yayın Heyetimiz tarafından yürütülüyor. Bu incelemeler hem mesaj ve muhteva, hem de imla kaideleri açısından yapılıyor.

Yazı yoğunluğunun ve buna bağlı olarak Yayın Heyetimizin iş yükünün artması, yazı incelemelerinde yeni bir yapılanmaya gitme ihtiyacını gündeme getirdi.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere Yönetim Kurulu ve Yayın Heyetimizin ortak çalışmasıyla yeni bir sistem oluşturuldu.

Buna göre günlük yazılar öteden beri olduğu gibi Yazıişleri bünyesinde incelenmeye devam edilecek.

Haftalık veya gayrimuntazam fasılalarla gelen yazıların değerlendirilmesi için ise konularına göre uzman ve müktesebatı olan okuyucularımızdan tetkik heyetleri teşkil edildi.

Bu çerçevede belirlenen konu başlıkları şöyle:

* İlahiyat

* Meslek-meşrep

* Risale-i Nur-hatıra

* Siyaset

* Hukuk

* Ekonomi-iş dünyası

* Dünya-İslam dünyası-dış politika

* Tarih

* Gençlik

* Eğitim

* İlim-teknik

* Edebiyat

* Tıp-sağlık

* Genel konular

Bundan böyle gelen yazılar konusuna göre ilgili heyetlere gönderilip onların tetkik ve edite çalışmasından sonra yayınlanacak.

Haftalık yazıların yayın gününden beş gün önce bize ulaştırılması öngörülüyor.

Yazıların daha fazla göz tarafından ve uzmanlarınca incelenip maksada en uygun şekilde neşrinin hedeflendiği bu yeni sistemin hayırlı olmasını diliyor, gerek yazarlarımıza, gerekse tetkik heyetlerinde görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

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