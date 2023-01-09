"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya: Demokratlara nokta-i istinad

Yeni Asya'dan Size
09 Ocak 2023, Pazartesi
Emirdağ Lahikası’nda “Nur Talebeleri ve Nurcu üniversite gençliği adına Sadık, Sungur, Ziya” imzasıyla yer alan bir mektupta şöyle bir cümle okuyoruz:

“İttihad-ı İslamdan olan Nurcular büyük bir yekûn teşkil eder, Demokratlara bir nokta-i istinaddır.”

Aynı eserde bu manayı farklı boyutlarıyla tamamlayan daha birçok mektup var.

Siyasetteki Demokrat çizgi ve geleneği 2. Meşrutiyet dönemindeki Ahrar hareketinden itibaren yakından takip eden ve hem fikir, hem de 1950’den sonra oy desteği veren Üstad Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu bu duruş, vefatından sonra talebeleri tarafından da devam ettirildi.

27 Mayıs sonrasındaki çalkantılı yıllarda bilhassa Zübeyir Gündüzalp’in bu noktada büyük emekleri oldu.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak onun mihmandarlığında hizmete giren Yeni Asya da aynı çizgide yayın yaptı.

Hep Demokrat hükümetleri hedef alan darbelere karşı kararlı bir mücadele verdi.

12 Mart’ta da, 12 Eylül’de de, 28 Şubat’ta da Demokratlara nokta-i istinad oldu.

12 Martçıların 1973 seçiminde cumhurbaşkanlığını da alma planlarının bozulmasında, o günkü Demokrat kadroların verdiği mücadelenin başarıyla sonuçlanması sürecinde Yeni Asya’nın önemli bir rolü oldu.

12 Eylülcülerin getirdiği siyasî yasaklar yine Yeni Asya’nın tek başına ve çok ağır bedeller ödeyerek verdiği mücadele ile kalktı.

Keza 28 Şubat’ta verilen hukuk ve demokrasi mücadelesinde de Yeni Asya aynı öncülük misyonunu üstlendi.

Demokratlık kavramının ihtiva ettiği mana ve değerlerin muhafazası ve canlı tutulması için Yeni Asya’nın verdiği mücadele bugün de tek adam rejimine karşı aynı kararlılıkla ve yine ağır bedeller ödeme pahasına devam ediyor.

Bu değerler temelinde 6 partinin yaptığı işbirliğinde Yeni Asya’nın bu istikamette yaptığı çağrıların çok büyük payı var.

Bütün bunlar, DP Genel Sekreteri Doç. Dr. Serhan Yücel’in geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayınlanan röportajındaki şu sözlerde ifadesini buldu:

“Yeni Asya, gerçekten ‘demokratlara nokta-i istinad’dır. Ben öğrenciliğimden beri hep Demokrat misyonun içinde oldum. Rahmetli Aydın Menderes’le, rahmetli Süleyman Demirel’le çalıştım. Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde tarih danışmanlığı yaptım. Gerek Menderes’le, gerekse Demirel’le çalıştığım dönemlerde, daha sonra DP’ye Genel Sekreter olduğum zamanda Yeni Asya camiasıyla hukukum var. Bu kadar uzun yıllar çizgisinde kırılma olmaması gerçekten takdire şâyan. Resmî ilân baskısına, basın kartlarının yenilenmemesine, gri pasaport verilmemesine; dayatılan onca kanunsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe rağmen Yeni Asya’nın çizgisinde kırılma olmadı, bu çağda böyle bir tutarlılığı izlemek önemli. DP Genel Sekreteri olarak Yeni Asya camiasına şükranlarımı arz ediyorum.”

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce yakıt maliyeti

    “Bayrak Şairi” Arif Nihat Asya’yı yad ediyoruz

    Derbide 3 puan 3 golle Galatasaray'ın

    Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti

    2022 yılında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Hac kontenjanı 83 bin 430 olarak açıklandı

    Kocaeli'de D-100'ün İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

    Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

    Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    13 yıl sonra ders zili çaldı

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Kırklara karışmak!
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya: Demokratlara nokta-i istinad
    Hasan Hüseyin Uçar

    Bir nesli anlamak
    İlimdar Kaya

    Çirkin yüzlü diktatörler
    Mehmet KARA

    6’lı Masa istişare ve müzakere
    Ali FERŞADOĞLU

    Size ne oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz
    Genel

    Önce yakıt maliyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.