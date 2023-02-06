Yeni Asya Fidanlık yoğun ilgi gördü

Geçen hafta okurlarımıza merhaba diyen “Yeni Asya Fidanlık” eki, gerek internet sitemizde, gerekse sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Öncelikle yorum, tavsiye, teklif, beğeni ve paylaşımlarla takdirlerini ifade eden okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Gelen yorumlardan bazı bölümler şöyle:

* Gençliğin olduğu yerde enerji, hareket, bereket, hayır vardır. Rabbim bu yolda daim eylesin. Fidanlığı inceledim. Sayfa konuları, taksimi gayet isabetli. Kadronun tamamının gençlerden oluşması ümit verici. Regaib Kandili ve Cuma’ya tevafuk etmesi de güzel olmuş. Zahiren karanlık gibi görünen bu zaman diliminde böyle bir teşebbüsün hayata geçmesi, istikbal adına ümit veriyor. Rabbim şevkinizi, istikametinizi artırsın. Sayı ve sonuca bakmadan hizmetlerdeki istihdamınızı daim eylesin.

* Yeni Asya gençlerimizin ‘Fidanlık’ hamlesini yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimizin istişare ile attıkları bu şahs-ı manevî adımlarının büyük hizmet edeceğine olan inancım tamdır. Yeni, genç yazarların imanlı bakış açıları ile ortaya koyacakları çalışmaları, binlerce genç gibi ben de heyecanla bekliyorum. Üç ayların maddî ve manevî bereketi zihinlerinize, kalemlerinize olsun inşaallah.

* Mizanpajı da güzel tanzim edilmiş, renkler ve geçişler çok güzel maşaallah. Sahifeler dolu dolu, emeği geçen herkese binler tebrikler.

* Fidanlık, gür ağaca ve de bahçeye erişir ve yetişir inşaallah. Emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik eder, hayırlı muvaffakiyetler niyaz ederim.

* Yeni Asya Fidanlık’ı okurken Zübeyir’ler, Sungur’lar, Yüksel’ler, Hasan Feyzi, Ahmet Feyzi, Mehmet Feyzi’ler gibi bedenler ayrı, ruhlar bir Nur kahramanları hayalimden geçiverdi. Evet, Risale-i Nur hizmeti Sahabe mesleği. “Yeni Asya Fidanlık”taki kardeşlerimi ve emeği geçen, gayret gösteren arkadaşlarımızı bütün ruh u canımla tebrik ediyorum.

* Hür nesle selam olsun, gür sesiniz daim istikamet ile hak konuşsun, bu Fidanlık’ta nice hürriyet sevdalıları boylansın inşaallah. Hür neslin gür sesine selam olsun.

Biz de genç kardeşlerimizin bu gayretlerini tekrar tebrik ederken Yeni Asya Fidanlık’a çalışmalarını göndermek isteyenlerin [email protected] yeniasya.com.tr iletişim adresini kullanabileceklerini yeniden hatırlatıyoruz.

Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekini ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir, istifade edebilir ve paylaşabilirsiniz:

https://www.yeniasya.com.tr/Sites/YeniAsya/Upload/files/EPub/YeniAsya-Fidanlik-Ek-Son.pdf

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