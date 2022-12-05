“Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”

Geçen hafta Yeni Asya’nın hizmeti ve ulaştığı yerlerde vesile olduğu müsbet neticelere dair beyanlardan aktardığımız örnekler büyük ilgiyle karşılandı.

Bu örneklerin daha da çeşitlendirilip zenginleştirilerek tanıtım çalışmalarında yoğun şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden okurlarımız oldu.

Bunun üzerine böyle bir çalışmada kullanılabilecek başka bazı örnekleri de taradık.

Tesbit ettiklerimizden bir kısmı şöyle:

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Bir Twitter takipçisi: “Bayiden aldım. Çok güzel, kıvamında bir gazete. Bu sıkıntılı günlerde iyi geldi.”

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İzmir-Kemeraltı esnafı: “Yeni Asya gerilim ve çatışmalara taraf olmayan, haktan yana dengeli bir gazete.”

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Eski bir dost: “Gazeteye ara vermiştim. Arayı kapatmak için iki abone oldum. Biri şimdi, biri de şimdiye kadar almadıklarımın yerine. Birini eve, birini kahvehaneye bırakıyorum. İnşaallah bu şekilde giderse bırakanlar tekrar gazetemize dönecekler.”

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Bir okur: “Bir kişinin bile Risale-i Nur’a ulaşmasına vesile oluyorsanız çektiğiniz sıkıntıya değer.”

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Bir başka okur: “Yaşadığımız bu zorlu süreçte yayınlarınız her zaman güçlendirdi beni. Tam unutuluyoruz, bizi kimse hatırlamıyor dediğim anda hep imdada yetişip umut verdiniz.”

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Yine bir okur mesajı: “Bu süreç başlayana kadar koyu bir AKP taraftarı olarak, Yeni Asya’nın yanlış yolda olduğunu düşünmüş ve eleştirmiştim. Ancak gelinen noktada dine-dindarlara yapılan haksızlık ve hukuksuzlukları gördükçe anladım ki, siz hep istikamet üzereymişsiniz. Biz yanlış yola girmişiz. Hep doğruyu savunmuşsunuz. Ben ve benim gibiler olaylara at gözlüğüyle bakmışız, Yeni Asya resmin tamamını görmüş, doğru analiz etmiş.”

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Kemalist bir yazar: “Yeni Asya her gün Said Nursî ve Nurculuk pompalıyor.”

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60’lı yıllardan bu tarafa yaşanan hadiseleri yakından takip etmiş, Risale-i Nur hizmetinin seyir ve serencamını yakından izlemiş ve birçok kritik dönemece yakînen şahit olup çoğunda aktif görevler üstenmiş tecrübeli bir ehl-i hizmet:

“Bunca hercümerc içinde herşeye rağmen ayakta kalan tek kale Yeni Asya. Ama ne hazindir ki, onu yıkmak için en çok çaba sarf edenlerin içinde, kendisini güya Nurcu diye tanımlayan bazı kişiler de var. Bunlar bilmiyorlar ki, bu sağlam duruşuyla Yeni Asya’ya en çok ihtiyaç duyacak olanlar yine kendileri, ama ne yazık ki farkında değiller.”

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KİTAP FUARLARINA DEVAM

Yeni hizmet dönemine Konya, Denizli, Batman, Kayseri, Mersin, Ankara ve İzmir’deki kitap fuarlarıyla hızlı bir giriş yapmıştık.

Bu illerimize Bursa, Manisa ve Şanlıurfa da dahil oldu.

Tebrik ediyor, devamını diliyoruz.