Yeni bir eğitim dönemi

Yeni bir eğitim dönemine giriyoruz. Türkiye’de, öğrenci ve eğitimci olarak pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla kişi yoğun bir mesaiye başlıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı problemlerin neredeyse tamamını biz de yaşıyoruz. Ancak tarihte üç kıtada ilim ve adaletle asırlarca hüküm sürmüş bir millet olarak eğitimde büyük problemlerimizin hâlâ yaşanıyor olması dikkate değer bir durumdur.

Bilindiği gibi gelişmiş ülkelerin en bariz hususiyetleri eğitim problemlerini çözmüş olmaları. Bu sebeple devlet, millet, sivil toplum kuruluşları ve medya gibi kuruluş ve topluluklar, eğitim için iş birliği yapmalı. Her alanda ilerlememizin önündeki en önemli sebeplerden biri olan bu devasa problem ancak birlikte çözülür.

Özellikle üniversite öğrencilerinin kalacak yer, eğitim ihtiyaçları ve sosyal çevre gibi önemli problemleri var. Yeni Asya okuyucuları bu hususta da gençlerimize yardımcı olmak için elinden yapıyor. Okuyucu ve temsilcilerimize yaptıkları fedakârlıklar için ayrıca teşekkür ediyoruz. İçki, uyuşturucu gibi birçok bağımlılığın yanında ahlâkî değerlerin tahribatı gibi büyük tehlikeler karşısında korumasız bırakılan gençlerimize uzatılan el, yapılan bu hizmet çok önemlidir.

Yeni Asya Neşriyat olarak değişmez bir sloganımız vardır: “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır”. Bu gayeye ulaşmak için yarım asrı aşan bir süredir önemli hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bu hizmetler, tahmin edilemeyecek seviyelere ulaştı. Risale-i Nur’dan aldığı ilhamla yazılan kitaplar halkımıza okumayı sevdirdi. Asırlardır çeşitli sebeplerle fen ilimlerinden uzak duran milletimize fen ilimlerini sevdirdi. Yine din ilimlerinden uzak duran entelektüel kesime de din ilimlerini sevdirdi. Üç-beş asırdır devam eden problemlerin çözümüne önemli katkılar sağladı.

Bize düşen vazife uygulamanın geliştirilerek devam ettirilmesi. Ancak eğitim camiasının da çok önemli bir vazifesi var ki, o da metot ve tarz olarak Yeni Asya’nın bu tecrübesinden istifade etmeleridir.

Diğer önemli bir problemimiz de hür ve serbest düşünce, inisiyatif kullanma ve ekip çalışmasını gençlerimize tam olarak kazandıramamış olmamızdır. Bunun ana sebebini de ders kitaplarımızı gelişmiş ülkelerinkiyle kıyasladığımızda anlamak mümkün.

Bizdeki ders kitaplarına baktığımızda hâlâ tek parti ve tek adam gibi ideolojik bakış açılarının öne çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Birçok gelişmiş ülke İkinci Dünya Savaşından, diğerleri de Sovyetlerin dağılmasından sonra bu problemlerini çözdüler, çözmeye çalışıyorlar. Bizde ise maalesef tabular devam ediyor. Zaman zaman kamuoyuna çağrıda bulunarak yapılan, (bizim de katkı sunduğumuz) müfredat yenilemelerinde bazı iyileştirmeler olsa bile, temelde aynı ideolojik bakış açısı devam ediyor.

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Eşsiz Bir Çalışma: Risale-i Nur Eğitim Seti

Yeni eğitim dönemi başlarken öğretmenlerimizin ve ailelerimizin istifadesine sunulan “Risale-i Nur Eğitim Seti”, Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi’nce, ilköğretim ikinci kademe (11-14 yaş) öğrencileri için Risale-i Nur’u doğru okuma ve anlamalarına yardımcı olma amacıyla hazırlandı.

Beş kitaptan oluşan bu set; Risale-i Nur derslerinin ve fıkıh/adap konularının yer aldığı, konuların resimli bir şekilde hazırlanıp sayfa altlarında kelime anlam bilgilerinin eklendiği, çocukların ellerine aldıklarında zevkle okumalarının hedeflendiği kitaplardır. Ayrıca her dersin sonuna, işlenen konuların pekiştirilmesi için öğretim metotları doğrultusunda hazırlanmış bulmaca, test, eşleştirme, cümle tamamlama, doğru-yanlış vs. gibi etkinliklerin olduğu, çocukların eğlenerek ve isteyerek çözmelerinin hedeflendiği etkinlik bölümü eklenmiştir.

Risale-i Nur Eğitim Setine, https://www.yeniasyakitap.com/kolektif/risale-i-nur-egitim-seti-5-cilt-8348 e-satış platformundan ve tüm Yeni Asya bürolarından ulaşılabilir.

Her sahada hızla gelişen bir dünyada, maddî-manevî her türlü ilim ve teknolojik vasıflarla donanımlı ve ufku açık gençler yetiştirme temennisiyle yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyoruz.