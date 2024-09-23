"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yeni bir eğitim dönemi

Yeni Asya'dan Size
23 Eylül 2024, Pazartesi
Yeni bir eğitim dönemine giriyoruz. Türkiye’de, öğrenci ve eğitimci olarak pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla kişi yoğun bir mesaiye başlıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı problemlerin neredeyse tamamını biz de yaşıyoruz. Ancak tarihte üç kıtada ilim ve adaletle asırlarca hüküm sürmüş bir millet olarak eğitimde büyük problemlerimizin hâlâ yaşanıyor olması dikkate değer bir durumdur.

Bilindiği gibi gelişmiş ülkelerin en bariz hususiyetleri eğitim problemlerini çözmüş olmaları. Bu sebeple devlet, millet, sivil toplum kuruluşları ve medya gibi kuruluş ve topluluklar, eğitim için iş birliği yapmalı. Her alanda ilerlememizin önündeki en önemli sebeplerden biri olan bu devasa problem ancak birlikte çözülür.

Özellikle üniversite öğrencilerinin kalacak yer, eğitim ihtiyaçları ve sosyal çevre gibi önemli problemleri var. Yeni Asya okuyucuları bu hususta da gençlerimize yardımcı olmak için elinden yapıyor. Okuyucu ve temsilcilerimize yaptıkları fedakârlıklar için ayrıca teşekkür ediyoruz. İçki, uyuşturucu gibi birçok bağımlılığın yanında ahlâkî değerlerin tahribatı gibi büyük tehlikeler karşısında korumasız bırakılan gençlerimize uzatılan el, yapılan bu hizmet çok önemlidir.

Yeni Asya Neşriyat olarak değişmez bir sloganımız vardır: “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır”. Bu gayeye ulaşmak için yarım asrı aşan bir süredir önemli hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bu hizmetler, tahmin edilemeyecek seviyelere ulaştı. Risale-i Nur’dan aldığı ilhamla yazılan kitaplar halkımıza okumayı sevdirdi. Asırlardır çeşitli sebeplerle fen ilimlerinden uzak duran milletimize fen ilimlerini sevdirdi. Yine din ilimlerinden uzak duran entelektüel kesime de din ilimlerini sevdirdi. Üç-beş asırdır devam eden problemlerin çözümüne önemli katkılar sağladı.

Bize düşen vazife uygulamanın geliştirilerek devam ettirilmesi. Ancak eğitim camiasının da çok önemli bir vazifesi var ki, o da metot ve tarz olarak Yeni Asya’nın bu tecrübesinden istifade etmeleridir.

Diğer önemli bir problemimiz de hür ve serbest düşünce, inisiyatif kullanma ve ekip çalışmasını gençlerimize tam olarak kazandıramamış olmamızdır. Bunun ana sebebini de ders kitaplarımızı gelişmiş ülkelerinkiyle kıyasladığımızda anlamak mümkün. 

Bizdeki ders kitaplarına baktığımızda hâlâ tek parti ve tek adam gibi ideolojik bakış açılarının öne çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Birçok gelişmiş ülke İkinci Dünya Savaşından, diğerleri de Sovyetlerin dağılmasından sonra bu problemlerini çözdüler, çözmeye çalışıyorlar. Bizde ise maalesef tabular devam ediyor. Zaman zaman kamuoyuna çağrıda bulunarak yapılan, (bizim de katkı sunduğumuz) müfredat yenilemelerinde bazı iyileştirmeler olsa bile, temelde aynı ideolojik bakış açısı devam ediyor.

***

Eşsiz Bir Çalışma: Risale-i Nur Eğitim Seti

Yeni eğitim dönemi başlarken öğretmenlerimizin ve ailelerimizin istifadesine sunulan “Risale-i Nur Eğitim Seti”,  Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi’nce, ilköğretim ikinci kademe (11-14 yaş) öğrencileri için Risale-i Nur’u doğru okuma ve anlamalarına yardımcı olma amacıyla hazırlandı.

Beş kitaptan oluşan bu set; Risale-i Nur derslerinin ve fıkıh/adap konularının yer aldığı, konuların resimli bir şekilde hazırlanıp sayfa altlarında kelime anlam bilgilerinin eklendiği, çocukların ellerine aldıklarında zevkle okumalarının hedeflendiği kitaplardır. Ayrıca her dersin sonuna, işlenen konuların pekiştirilmesi için öğretim metotları doğrultusunda hazırlanmış bulmaca, test, eşleştirme, cümle tamamlama, doğru-yanlış vs. gibi etkinliklerin olduğu, çocukların eğlenerek ve isteyerek çözmelerinin hedeflendiği etkinlik bölümü eklenmiştir.

Risale-i Nur Eğitim Setine, https://www.yeniasyakitap.com/kolektif/risale-i-nur-egitim-seti-5-cilt-8348 e-satış platformundan ve tüm Yeni Asya bürolarından ulaşılabilir.

Her sahada hızla gelişen bir dünyada, maddî-manevî her türlü ilim ve teknolojik vasıflarla donanımlı ve ufku açık gençler yetiştirme temennisiyle yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyoruz.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'yi mahvetti, sıra Lübnan'da mı?

    “En büyük” 43 inşaat firması vergi ödememiş

    Halkın sığındığı Gazze’deki hastane hizmet dışı kalabilir

    47 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

    "Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor"

    ''Hazırladığımız planlarla İsrail dehşetten ölecek''

    Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu araç devrildi: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Hatay'da gölete giren 5 kişiden acı haber!

    Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    İtalya'da binlerce kişi Filistin için yürüdü: ''İsrail terörist bir devlet''

    Alzheimer hastalarına "akıllı anahtarlık" desteği

    İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlayacak

    Japonya'da 50 bin kişiye toplu tahliye emri

    İstanbul'daki barajlarda rahmet sevinci

    Tel Aviv, bölgeyi savaşa sürüklüyor

    Hakim Ziyech: İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!

    "Bölge felaketin eşiğinde"

    Gazze'de son 3 günde 119 Filistinli daha katledildi!

    Üniversiteliler de kiralardan dertli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Atatürk” soyadı ve imzası kimin eseri?
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın fıtrî temsilcisidir…
    Ali FERŞADOĞLU

    Olumsuzlukta bile nasıl hayırlar var?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni bir eğitim dönemi
    Muhammet ÖRTLEK

    BRICS, Türkiye’nin üyeliğine mesafeli mi?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    YENİ ASYA İHTİLÂLLERE KARŞI ÇIKTI, BEDEL ÖDEDİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tasannu - Kapanması gereken kapılar - 40
    M. Said ZEKİ

    Okuyucularla hasbihâl
    Süleyman KÖSMENE

    İyiliklerin Allah’tandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.