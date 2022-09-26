Yeni hizmet dönemine girerken

Tatil bitti, ilk ve orta dereceli okullar açıldı, kayıt işlemleri tamamlanan üniversiteler de yeni ders yılına giriyor.

Bütün bunların bizim açımızdan taşıdığı anlam, önümüzde yeni bir hizmet sezonunun daha açılmış olduğu.

Nitekim, hizmet merkezlerinde yaz ayları boyunca tenhalaşan nur sohbetleri yeniden eski canlılık ve hareketliliğine kavuşuyor.

Ders müdavimlerine, üniversiteyi kazanan yeni ve genç simalar ekleniyor.

İnşaallah bu gençler, hem üniversite tahsillerini başarıyla sürdürecek; hem de Medresetüzzehra’nın birer şubesi olan kaldıkları mekânlarda Risale-i Nur tedrisatını tamamlayacaklar.

Ve ilimle imanı, salâhatla mahareti buluşturan nesl-i cedîdin mensupları olarak, kendilerini bekleyen hizmetlere koşacaklar.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde.

Son yılların malûm ortamında, bilinen sebeplerle üniversite kazanan öğrencilerin müracaatları çok azalmıştı, ama söz konusu ortamın olumsuz etkilerinin azalmaya başladığını, başvurulardaki artıştan anlıyoruz.

Ve bunu hizmetlerimiz açısından ümit verici bir fâl-i hayır olarak değerlendiriyoruz.

Ancak İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kira fiyatlarındaki fâhiş artışlar, kiralamak için uygun yer bulmayı zorlaştırıyor ve anormal boyutlara ulaşan pahalılık bu zorluğu daha da katmerliyor.

Ama şimdiye kadarki birçok zorluk ve engel gibi bu zorlukları da ihlas eksenli bir tesanüd ve dayanışma ile aşacağız inşaallah.

Yeni dönemin başlaması, gazete ve neşriyat hizmetlerinde de, önümüzdeki yeni hedeflere yönelik çalışmalara hız verilmesi anlamına geliyor.

İnşaallah bunu da hep birlikte yapacağız.

Gazetemiz başta olmak üzere neşriyatımızı, sizlerin görüş ve katkılarıyla daha ileri noktalara taşımaya çalışacağız.

Üstadın hep tekrarladığı gibi, ömür sermayesi az, vazifeler çok. Bilhassa fâni hayatları bâkileştirme hizmet ve idealine kendisini vakfeden hizmet erleri için, hizmette sınır yok.

Dünya durduğu ve hayat devam ettiği müddetçe iman hizmetine ihtiyaç da devam edeceği için, plan ve programlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor.

Yeni hizmet proje ve hamleleriyle yola devam etmek dileğiyle.