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13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Zekât ve fitreler depremzedelere

Yeni Asya'dan Size
13 Şubat 2023, Pazartesi
6 Şubat depremleriyle 10 ilimizde meydana gelen büyük yıkım ve kayıpların şoku ve derin üzüntüsü devam ederken, vefat edenlere bir defa daha rahmet niyaz ediyor ve manevî şehit oldukları inancıyla teselli buluyoruz.

Geride kalanlara ve bütün milletimize sabır ve başsağlığı; yaralananlara da hayırlı ve âcil şifalar diliyoruz.

Bu dua ve dileklerimizi, depremin vurduğu Suriye’deki kardeşlerimiz için de tekrarlıyoruz.

Depremde çok sayıda ailenin evi ya yıkıldı veya çok ağır hasar gördü.

Millet olarak, geçmişteki benzer afetlerde olduğu gibi maddî-manevî yardım ve destek için seferber olduk.

Bu çerçevede açılan yardım kampanyaları devam ederken, Yeni Asya camiası olarak bizler de üzerimize düşeni yapabilmenin gayreti içindeyiz.

Depremde, o illerde ikamet etmekte olan okurlarımızdan da evleri ya yıkılan veya artık oturulamayacak derecede ağır hasar görenler var.

Yönetim Kurulumuzun, deprem bölgesindeki temsilci ve okurlarımızla irtibata geçerek başlattığı “ihtiyaç tesbit” çalışması devam ediyor.

Yardımlar bu tesbitler çerçevesinde şekillenecek ve yönlendirilecek.

Daha önce bilhassa 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce ve 23 Ekim 2011 Van-Erciş depremlerinde olduğu gibi, şimdi de elimizden gelen bütün yardım ve desteği sunmanın gayreti içindeyiz.

Rabbimizin yeni bir imtihanı olarak gördüğümüz depremin açtığı maddî-manevî yaraları mümkün olan en kısa zamanda sarmak ve tedavi etmek için tam bir dayanışma içinde seferberiz.

Depremzede kardeşlerimizin ibate, iaşe, ısınma, kıyafet ve diğer âcil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmanın yanı sıra, tekrar düzenlerini kurabilmeleri için de elimizden geleni yapacağız inşaallah.

Yönetim Kurulumuzun açıklamasında belirtildiği gibi, mahallerde tesbit edilecek ihtiyaçların, il temsilcilerimiz aracılığıyla Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyetine bildirilmesini rica ediyor ve bekliyoruz.

Bu meyanda, nasipse 23 Mart’ta idrak edeceğimiz “oruç ve zekât ayı” Ramazan-ı Şerif yaklaşırken, bu seneki zekât ve fitrelerin depremzedelere tahsisi hususunu da gündemimize alalım diyoruz.

Allah hepimizi bu musibetlerden doğru dersler çıkarıp gereğince amel etmeye muvaffak kılsın ve böyle acıları bir daha yaşatmasın.

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