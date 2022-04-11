"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zekâtlar için hatırlatma

Yeni Asya'dan Size
11 Nisan 2022, Pazartesi
Orucuyla, sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle, mukabeleleriyle hayatımıza yine ayrı bir renk getiren Mübarek Ramazan ayının üçte birini geride bırakmak üzereyiz.

Malûm, Ramazan deyince gündeme gelen konulardan biri zekât ve fitre. Ve korona musibetiyle, giderek ağırlaşan ekonomik krizin, şimdiye kadar birikip ödenmemiş zekâtların toplu halde elimizden çıkmasına yol açtığını da hatırlayarak, ay sonunu beklemeden konuyla ilgili bazı hususları dikkatlere sunmak istiyoruz.

Üstad diyor ki: “Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar suiistimal ile şuristana (çöle) dağılıp bazı aceze ve seeleye (düşkünlere ve dilencilere) neşvünema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız; mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.”

Bu ifadeler üzerine gelen sual:

“Nedir o çeşme?”

Cevap: Zekât. (Eski Said Dönemi Eserleri,s. 272)

Demek ki, Üstad zekâtın rastgele değil, muktezaya uygun olarak en verimli şekilde değerlendirileceği adrese verilmesini istiyor.

Bu adresin neresi olduğunu da yine aynı eserin sonunda detaylı şekilde izah ettiği Medresetüzzehra projesi olarak ifade ediyor ve bu projenin varidatı, yani gelir kaynakları ile ilgili bir soruya verdiği cevapta zekâtı da zikrediyor: 

“Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Şafiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetüzzehra, İslâmiyete ve insaniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı kendine münhasır edecektir. Bahusus, zekâtın zekâtı da olsa kâfidir.”(age, s. 293)

Bu ifadeler, çokça sorulan “Kurumlara zekât verilir mi?” sualine bizzat Üstadın verdiği bir cevap olarak da okunmalı.

Demek ki, verilir.

Hele Medresetüzzehra gibi bir projeye zekâtların tamamı verilse yine yeridir.

Peki, Medresetüzzehra’dan neyi anlamamız gerekir?

Üstadın hayatının en mühim gayelerinden biri olan bu proje ne yazık ki maddeten tesis edilemedi, ama her yerdeki şubeleriyle manen aktif durumda.

Ve şu aşamada öncelik, manevî Medresetüzzehra’nın ihtiyaçlarını karşılamak olmalı. Zekâtlar buraya akmalı.

Evet, manevî Medresetüzzehra deyince, Nur hizmetinin bütün şubeleri, talebeleri ve neşriyat hizmetleri, bu kapsama girer.

İçinden geçtiğimiz, ekonomik krizin daha da ağırlaştığı bu sıkıntılı süreçte, bilhassa şu dönemde önceliğin münhasıran bunlara verilmesi hususunu bir kez daha meşveretlerimizin ve okuyucularımızın takdirine arz ediyoruz.

Bu manalara uygun adres, gazetemizde çıkan duyurularda gösteriliyor. Allah zekâtlarımızı en isabetli şekilde en uygun adrese ulaştırmaya muvaffak kılsın ve kabul eylesin inşaallah.

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada Ramazan sevinci

    Adalar'da keşfedildi: 'Konum bilgisinin gizli kalmasını tercih ediyoruz'

    BM: 4,5 milyon mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

    Derbinin galibi Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

    Mimar Sinan dualarla

    Dar gelirli olan vatandaş ne yapsın? - Suda ‘acil tedbir’ çağrısı

    Gazete yasağından ne haber?

    Sarayla ve kanunla adalet olmaz

    Taş ocağı, arıcılığı da bitirdi

    Enerji krizine çözüm: Rüzgâr ve güneş

    Bayram ikramiyeleri artırılmalı

    Yangınların çoğu elektrik tellerinden

    "Türkiye’de Yılın Otomobili"nde 7 finalist belli oldu

    6 parti komisyon kurdu

    200 bin liralık veresiye borçlarını ödedi

    İktidardan toplu kopuşlar olacak

    Seçim kanunu AYM’ye taşınıyor

    Sıcaklık 10-15 derece azalacak: Yurt geneline soğuk hava uyarısı!

    'Bekleyecek zamanımız yok'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar için hatırlatma
    Şükrü BULUT

    Küresel zındıka cereyanları ve Bediüzzaman Said Nursî…
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman Said Nursî bir aksiyon adamıdır
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât ve geçim soruları
    Risale-i Nur'dan

    Lezzeti takip etmenin şartları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelede kim haklı, kim hatalı çıktı?
    Mehmet KARA

    “Para ediyor” da para nerede?
    M. Said ZEKİ

    Savaş değil; sevgi ve barış...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hatalardan nedamet etmedikçe...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.