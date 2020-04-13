Zorlukları yine birlikte aşacağız

Zaten zor olan şartların korona salgını ortamında daha da ağırlaştığı çok çetin bir süreçten geçiyoruz.

Virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamalar hayatın bütün alanlarını olduğu gibi medyayı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kâğıt gazete birçok yerde bayilere ve okura ulaşamadığı için iade olurken, THY iç hat seferlerinin tamamen iptali, gazetemiz için beş ayrı bölgede baskı yapma zorunluluğunu gündeme getirdi.

Bu da hiç hesapta olmayan ek maliyetleri önümüze koydu.

Ardından haftasonu büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı geldi ve bu yüzden diğer gazeteler gibi gazetemiz de dağıtılamadı.

(Yasak sebebiyle dağıtılamayan Cumartesi ve Pazar gazetelerimiz mahallerdeki temsilciliklerimizden temin edilebilir.)

Neticede bunların hepsi ilave yük ve zarar olarak bize dönüyor.

Aslında bu gidişat, birçok kişinin son dönemde daha çok seslendirdiği gibi dijitalleşmeyi hızlandırıyor.

Onun için bu şartlarda e-gazete aboneliğine daha fazla ağırlık vermemiz lâzım.

Ama bilhassa şu aşamada kâğıt gazeteyi de kesinlikle ihmal etmeden.

Nitekim durumdan haberdar olan okurlarımız hem kâğıt gazeteye abone oluyorlar, hem de e-gazeteye.

Hattâ yurt dışında oldukları halde buradaki memleketlerinde kâğıt gazeteye abonelik kayıtlarını yaptıran ve e-gazeteye de abone olan okurlarımız var.

Aynı zamanda yazarımız da olan Mikâil Yaprak’ın Avusturya’dan, Ömer Faruk Özaydınlı’nın Almanya’dan yaptıkları gibi.

Okurlarımızın gazeteye sahiplik şuurunu bir kez daha gösteren bu örnekler hızla yayılıyor.

Teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyor ve devamını diliyoruz.

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İkinci 50 yıl seferberliği

İkinci 50 yıl seferberliği koordinatörü Yönetim Kurulu üyemiz Fatih Yargı’nın mesajını aktaralım:

1 Ocak 2020’de başlatmış olduğumuz ikinci 50 yıl seferberliği kampanyamız, 5 Nisan 2020 tarihinde sona erdi.

Elbette ki bu tarihten sonra da katılmak isteyen siz değerli okuyucularımızın destekleri devam edebilecektir.

Ülkemizdeki ağır ekonomik şartlara rağmen bu büyük desteğiniz bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.

Sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır.

Her zaman olduğu gibi şimdi de sadık Yeni Asya okuyucularının sadakatlerini müşahede etmekten sürur duymaktayız.

Allah, kampanyamızda üyelik alanlardan, dualarıyla ve her türlü maddî-manevî destekleriyle gazetemize sahip çıkan siz değerli okurlarımızdan ebeden razı olsun.

Muhabbetle...

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Ramazan sayfası için son günler

Ramazan-ı Şerifi nasipse 24 Nisan’da, yani haftaya Cuma günü idrak edeceğiz. Ramazan sayfamıza katkıda bulunmak isteyenler, çalışmalarını en geç bu hafta sonu göndersinler. Bekliyoruz.