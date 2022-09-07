1+1’lerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı

Edirne’de üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği 1 artı 1 dairelerin kiralarındaki artış devam ediyor.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aytaç Feda, “Eşyasız olan kiralık evler 3 bin-3 bin 500 lira. Okul başladığında bu rakamlar daha da artacak, arz-talepten ötürü. Eşyalı evlerin kiraları 5 bin TL’ye dayanacak gibi görünüyor” dedi. Edirne - anka

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