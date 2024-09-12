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1,5 milyon kişi Hac kaydını yeniledi - Son başvuru tarihi 16 Eylül

12 Eylül 2024, Perşembe 12:37
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1,5 milyona yakın kişinin 2025 Haccı için kaydını yenilediğini bildirdi.

Bircan, yaptığı açıklamada, hac ve umreyle ilgili bütün kararların Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu aracılığıyla alındığını, kurulun 2025 Haccı için 27 Mart'ta yaptığı toplantıda bu yıl ön kayıtların alınması kararını verdiğini anımsattı.

Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı aldıklarını aktaran Bircan, daha önce hac kaydı olan vatandaşların otomatik kaydının gerçekleşmeyeceğine, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkati çekti.

Bircan, şöyle devam etti:

"İlk defa hacca başvuran vatandaşlarımızın anlaşmalı bankalara ön kayıt ücreti olarak 750 lira yatırdıktan sonra e-Devlet portalına girerek oradan kayıtlamalarını tamamlamaları gerekiyor. e-Devlet'e girildiğinde arama kısmındaki 'hac işlemleri' butonunda bütün süreç anlatılıyor. Hacı adayları orada iletişim bilgilerini, ikamet adreslerini güncelleyecekler. Hangi kategori, hangi konaklama türü istiyorlarsa bunları tercih edecekler. Daha sonra kayıtları tamamlanmış olacak."

Son başvuru tarihi 16 Eylül

Hem ilk defa hem de daha önce kaydı bulunan kişilerin kayıtlarını bizzat e-Devlet üzerinden yapması gerektiğinin altını çizen Bircan, "5 Ağustos'ta başlayan bu süreç 16 Eylül'de sona erecek. Bu süre zarfında kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemeyenlerin 2025 haccı için çekilecek kurada isimleri olmayacak. Onun için hacca gitmek isteyenlerden bu süre içerisinde kayıtlarını yapmalarını rica ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bircan, vatandaşlardan hac kaydı yenilemede herhangi bir ücretin alınmayacağını, ayrıca hacı adaylarının katsayılarının da değişmeyeceğini bildirdi.

"İlk defa kayıt yapanların sayısı 100 bin civarında"

Hacı adaylarının iletişim bilgilerinin yanı sıra konaklama türü ve birlikte hacca gidecekleri kişilerin de bilgilerini güncellemeleri gerektiğini vurgulayan Bircan, "Şu an itibarıyla ilk defa kayıt yapanların sayısı 100 bin civarında. Daha önce kayıtlı olup da kayıtlarını güncelleyenlerin sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Daha önceki rakamlar göz önüne alındığında kayıtlarını yenilemeyen 700-800 bin civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.

- Vatandaşlara SMS'le bilgilendirme yapılıyor

Vaazlarda, hutbelerde, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il müftülüklerinin sosyal medya hesaplarında bu konuyla ilgili sürekli vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Bircan, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu süre içinde il ve ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşacağız. Onlara kayıtlarını yenilemediklerini söyleyeceğiz. Bizde mevcut olan telefonlara SMS atacağız. Şimdiye kadar 7 defa hatırlatma mesajları attık. Bu uyarılarımız son güne kadar devam edecek."

AA

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