'1 yıldır peynir alıp, yemiyorum'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Emine Tülek, “1 yıldır ben peynir alıp yemiyorum. Ben 65’lik maaşı alıyorum nasıl alacağım da yiyeceğim? Zannediyorlar ki böyle güllük gülistanlık, oh ne kadar güzel gelişiyoruz, nereye gelişiyoruz, ölmeye doğru gelişiyoruz” dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kahvaltılık ürünler satan Aytekin Topbaş, vatandaşların alım güçlerinin iyice düştüğünü belirtti. Topbaş, “İnsanlar yumurtayı tane ile alıyor önce 20-30 tane alırdı, taneyle alıyor. Peynir 100 lira, adam kilo değil bırak 250-300 gram peynir alıyor. Artık insanların alım gücü düşmüş. Bırak yani meyve sebzeyi hiç sayma, 10 lira, 20 lira. Pazar bomboş. Allah yardım etsin herkese” ifadelerini kullandı. Osmaniye - anka

Okunma Sayısı: 252

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.