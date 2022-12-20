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20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

'1 yıldır peynir alıp, yemiyorum'

20 Aralık 2022, Salı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Emine Tülek, “1 yıldır ben peynir alıp yemiyorum. Ben 65’lik maaşı alıyorum nasıl alacağım da yiyeceğim? Zannediyorlar ki böyle güllük gülistanlık, oh ne kadar güzel gelişiyoruz, nereye gelişiyoruz, ölmeye doğru gelişiyoruz” dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kahvaltılık ürünler satan Aytekin Topbaş, vatandaşların alım güçlerinin iyice düştüğünü belirtti. Topbaş, “İnsanlar yumurtayı tane ile alıyor önce 20-30 tane alırdı, taneyle alıyor. Peynir 100 lira, adam kilo değil bırak 250-300 gram peynir alıyor. Artık insanların alım gücü düşmüş. Bırak yani meyve sebzeyi hiç sayma, 10 lira, 20 lira. Pazar bomboş. Allah yardım etsin herkese” ifadelerini kullandı.

Osmaniye - anka

 

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