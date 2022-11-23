10 ayda 907 kruvaziyer gemisi geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907’ye ulaştığını ve toplam 918 bin 484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini paylaştı. Turist sayısı da arttı Kruvaziyer turizminde hareketliliğin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, gelen turist sayısında da ciddi artışlar yaşandığını ifade etti. Karaismailoğlu, geçen yılın 10 aylık döneminde 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcunun Türkiye’ye geldiğini anımsatarak, bu yılın aynı döneminde kruvaziyer gemi sayının 17 kattan fazla artışla 907’ye yükseldiği bilgisini verdi. Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484’e ulaştığını aktardı. AA

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