10 gün boyunca yurt genelinde yağış var: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji uzmanı Murat Acar, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Acar, Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, “Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz’e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz’de beklenen yağışların, sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek” diye konuştu. AA

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