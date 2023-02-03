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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

03 Şubat 2023, Cuma 17:00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 santimetre), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar şeklinde olması bekleniyor. Hatay ve Kilis'in yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi görülmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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