10 lezzetimiz daha AB’de tescil yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Türkiye’nin 10 lezzeti için Avrupa Komisyonuna tescil başvurusu yapıldığını belirterek, “Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret sayısını 100’e çıkaracağız.” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, TÜRKPATENT’in Avrupa Komisyonuna tescil başvurusunda bulunduğu ürünlere ilişkin bilgi verildi. BALDAN ÇİLEĞE, ÇAYDAN SAKIZA... Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzetinin daha uluslararası tescil alacağı vurgulanan açıklamada, “Bu ürünler Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı. Türkiye’nin tüm bu lezzetleri, uluslararası düzeyde etkin koruma altına alınacak.” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarına işaret ederek, “AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100’e çıkaracağız.” ifadesini kullandı. AA

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