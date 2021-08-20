10 yaşındaki Alp kumbarasını afetzedelere bağışladı

Düzce’de yaşayan 10 yaşındaki Alp Osman Öztürk herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Alp Osman, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar Köyü’nde oturan Öztürk, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felâketinde mağdur olan insanlara yardımcı olmak istediğini ailesine iletti. Ebeveynlerinin de desteğini alan çocuk, kumbara- sında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince başlatılan kampanyaya bağışladı. Paraları ekiplere teslim eden Öztürk, son günlerde yaşanan yangın ve sel afetlerini izlediğinde insanların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirterek, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah” dedi. Yığılca Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Recep Öztürk ise duyarlı insanların ellerinden geldiğince malzeme yardımında bulunduğunu ifade ederek, “Ancak 10 yaşındaki kardeşimizin biriktirdiği harçlıklarını yardım malzemesi alınmak üzere bizlere teslim etmesi, çok duygulandırdı. Kardeşimizin bu duyarlı hareketi, eminim birçoğumuza örnek teşkil edecektir. Mağdur vatandaşlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. AA

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