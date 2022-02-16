İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos, Ömerli ve Büyükçekmece baraj havzalarında, yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alanda 100 bin dişbudak ve çınar fidanını toprakla buluşturdu.

İSKİ’den yapılan açıklamada, su havzalarını korumak ve içme suyu kaynaklarının su kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerine 2021 yılında da devam edildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Terkos, Ömerli ve Büyükçekmece baraj havzalarında yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alanda 100 bin fidan toprakla buluştu. İstanbul - anka

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