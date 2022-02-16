"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

100 bin fidan toprakla buluştu

16 Şubat 2022, Çarşamba 22:00
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos, Ömerli ve Büyükçekmece baraj havzalarında, yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alanda 100 bin dişbudak ve çınar fidanını toprakla buluşturdu.

İSKİ’den yapılan açıklamada, su havzalarını korumak ve içme suyu kaynaklarının su kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerine 2021 yılında da devam edildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Terkos, Ömerli ve Büyükçekmece baraj havzalarında yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alanda 100 bin fidan toprakla buluştu.

İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlik değişim ve demokrasi istiyor

    ABD'de son 1200 yılın en büyük kuraklığı

    Sağlıkçılar grevde

    Nehirlere karışan ilaçlar sağlığı tehdit ediyor

    Yeni Asya’nın yanındayız

    Enerji fiyatları en çok artan ülkeyiz

    Karamollaoğlu: Cansuyu oldu, nefes aldırdı

    Yargı kararları uygulanmazsa güven zedelenir

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz

    Yüzde 80 ekonomiden memnun değil

    Zamların sebebi enerji politikası

    Fransa'da yüksek lisans başvurusunda Müslümanlar ayrımcılığa maruz bırakılıyor

    Tek amaç işsizliği dört sene ötelemek

    Konut fiyatlarının en çok arttığı iller

    İlaçta yeni tedarik sorunları yaşanabilir

    MHRS’de neden randevu bulunamıyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun her geçen ay inişini göreceğiz

    Kamuya güvenin artması, yolsuzluk ve yoksulluğun azalmasına bağlı

    Cengiz Holding mahkeme kararını beklemiyor

    Hukuka da vicdana da aykırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Onurumuzu satmayız”
    Genel

    Yeni Asya’nın yanındayız
    Ali FERŞADOĞLU

    Haksızlık karşısında susan dilsizler kim?
    Ahmet BATTAL

    Dağları mesken edenler meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Ne olursa iktidar sorumlu tutulur?
    Risale-i Nur'dan

    Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var
    Mikail YAPRAK

    Şahin Beyin mektubu ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Rumeli seyahati dönüşü ve savaş yılları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’yı karalama hastalığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.