100 bin fidan toprakla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 07 Kasım 2019’da çıkarılan, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kutlamaları çerçevesinde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü fidan dikimi faaliyeti düzenledi.

Bu faaliyet hakkında, 08 11 2021 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyen Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akdoğan yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi Ülkemizde Ağaç ve Orman sevgisini arttırmak, çevre ve doğaya saygı bilincini geliştirmek amacıyla fidan dikim etkinlikleri, hatıra ormanları ve ücretsiz fidan dağıtımı yapılmaktadır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında 11 ilçede, 11 ayrı sahada, 11 Kasım Perşembe günü saat 11:00’da 100.000 adet fidan toprakla buluşturulacaktır.” dedi. Mersin - Hüseyin Küçükoğlu

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