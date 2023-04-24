103 yaşında

1997 yılında Türkiye’ye getirilen ve DARICA Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin ilk üyelerinden olan Tuki’nin doğum günü bu yıl da kutlandı.

Koruma altında 160’ın üzerinde hayvan ve 300’ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, Aldabra dev kaplumbağası Tuki’nin 103. Yaşı kutlandı.

1997 yılında farklı bir hayvanat bahçesinden Türkiye’ye getirilen ve Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin ilk üyelerinden olan Tuki’nin doğum günü bu yıl da kutlandı. Tuki’nin bakıcısı Musa Duran her yıl olduğu gibi bu yıl da Tuki’nin en sevdiği sebzelerden oluşan bir pasta hazırladı. 11 yıldır Tuki’nin bakıcılığını üstlenen Musa Duran, “Tuki, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi ve uzun yıllardır da aramızda. Umarım daha uzun yıllar bizimle olmaya devam edecek” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İLK ÖZEL HAYVANAT BAHÇESİ

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılında Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak Darıca’da kuruldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak çalışmalara devam etmektedir. Yaban hayatı koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, EAZA koordinatörlüğünde koruma ve üreme programları uygulanmaktadır.