11 aylık bebekten müjdeli haber

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 11 aylık Özgür Oğuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cizre’de yüksek ateş şikayeti ile 16 gün önce Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine getirilen bebeğin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisi tamamlanan Özgür bebek, annesi Perihan Oğuş'un kucağında sağlık çalışanlarının tebrikleri eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Başhekim Caner İşkorur, anneye bebeğiyle beraber 14 gün boyunca evde izolasyon önerdiklerini söyledi. AA

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