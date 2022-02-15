11 bin TL’lik otomobile 605 bin TL borç

Adana’da Mehmet Reşat Efeoğlu’nun 11 sene önce noter aracılığıyla 11 bin liraya sattığı otomobiline 3 buçuk sene önce 605 bin 213 lira ceza gönderildi.

77 yaşındaki emekli Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011 tarihinde otomobilini 11 bin lira karşılığında noter aracılığıyla D.N.A.’ya sattı. 2018 yılının Temmuz ayında Mehmet Reşat Efeoğlu’na Adana 4. İcra Dairesi’nden 266 bin 458 lira borç gönderildi. Borç karşısında şok alan Efeoğlu, borcu araştırmaya başladığında ise ikinci bir borçla karşılaştı. Efeoğlu, 6 Nisan 2011’de D.N.A.’ya sattığı otomobilin trafik kazasına karıştığını, borcun D.N.A.’nın alkollü olması sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4-B maddesi uyarında gönderildiğini tesbit etti. Mehmet Reşat Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal dâvâsı açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu’na 3 Nisan 2019 yılında bu seferde Adana 5. İcra Dairesi’nden 338 bin 755 lira borç geldi. Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın dâvâları sürüyor. Mehmet Reşat Efeoğlu, borçlar sebebiyle hastalığa yakalandığını söyledi. Haber Merkezi

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