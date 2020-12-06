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6 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

11 ile buzlanma ve don uyarısı

06 Aralık 2020, Pazar 16:36
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer pus, buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar ise kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında, Iğdır'da 1, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da 2, Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 10, Erzincan'da 7, Iğdır'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 ve Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van, Hakkari'de 6, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.

AA

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