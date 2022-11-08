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8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

11 yıldır bekletiliyordu: Erzurum'daki 'misafir uçak' satılacak

08 Kasım 2022, Salı 14:49
Van'da 11 yıl önceki depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanında apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için havalanamayan uçağın satışına karar verildi.

Depremin ardından birçok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan "hava köprüsü" kurulmuştu.

Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarpmıştı. 

Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekilmişti.

11 yıl önce parka çekildiği noktada bekletilen ve hasarı onarılmayan, kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili tüm yazışmalardan sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sonuç alınamadı.

Uçağın alınması için Gürcistan tarafının uzun süredir herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) havalimanı apronunda bulunan 4LSKN tescilli hurda hava aracı "Ilyushing Il-76TD" tipi uçağın, 400 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek satışı gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Kasım 14.30'da DHMİ Genel Müdürlük ihale salonunda yapılacak.

AA

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