12 il sele teslim oldu

Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağış sele SEBEP oldu. Birçok ilde ev ve iş yerleri sular altında kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 il için uyarıda bulundu.

Samsun, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Ankara, Bilecik, Malatya, Konya, Tunceli, Denizli, Antalya ve Muş sele teslim oldu. Ankara’da sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle Fahrettin Altay ve Fatih caddelerinin kesişimindeki yolları su bastı. Bu sırada trafikte seyir halinde olan araçlar yollarda biriken suyun yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Yolda kalanlardan Mehmet Emre Karakaya, “Sadece lastik seviyesinde suyun olduğu bir yola girdik. Yolun ortasına kadar geldiğimizde birden su doldu. 6-7 arabayla beraber mahsur kaldık. Zaten ondan sonra arabanın içine su girmeye başladı. Belimize kadar ıslandık.” dedi.

Beşevler ve Anadolu meydanlarının da arasında bulunduğu meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sincan’ın Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Palamut, Orkun, Özgün, Otoriter sokaklar ile 102. ve Vatan caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Samsun’un Vezirköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çakırtaş Mahallesi’nde sağanak sonucu meydana gelen selde bir otomobil sulara kapılarak sürüklendi. Esentepe Mahallesi’nde sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı, evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Muş’ta dere taştı 35 ev hasar gördü

Malatya ve Konya’da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Tunceli’de sağanak nedeniyle zarar gören Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı. Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı. Denizli’nin Çivril ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına 25 haneli mezrada bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı. Elbistan’da öğlenden sonraki sağanak ve şiddetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bilecik’te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, alt geçitte mahsur kalan 2 araç kurtarıldı. Muş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy Beldesi’ndeki derenin taşması sonucu 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana geldi. Bir köprünün tamamen yıkıldığı beldede 5 araç da selden zarar gördü. Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, “Suyu kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 5 aracımız kullanılamaz halde ve 35 evi ise su bastı. Ciddi bir maddi zarar var ama Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Can kaybının olmaması bizleri sevindiriyor” dedi.