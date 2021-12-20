12 ilde eğitime kar arası

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 12 il ve birçok ilçede okullar tatil edildi.

Türkiye’nin birçok noktasında etkili olan kar yağışı sebebyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Duvar’daki habere göre Konya’da İl Millî Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı hıfzıssıhha kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede tatil olduğunu duyurdu. Buna göre merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu ve Hüyük ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.

Eğitime ara

Aksaray’ın Ortaköy, Karaman’ın Başyayla ve Sarıveliler, Adana’nın Tufanbeyli, Dersim’in Pülümür, Ovacık ve Nazımiye, Bingöl’ün Karlıova, Denizli’nin Babadağ, Muğla’nın Kavaklıdere, Maraş’ın Afşin ve Çağlayancerit, Eskişehir’in Seyitgazi, Mihalıççık ve Han, Sivas’ın İmranlı ilçelerinde de yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe merkezi ile bağlı bütün köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Kars’ta ise il genelinde eğitime ara verildi. Açıklamalarda, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Haber Merkezi