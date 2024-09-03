13 ile kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren Denizli, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar çevreleri, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimleri ile Konya'nın batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ayrıca öğle saatlerinden itibaren yağış Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​ AA

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