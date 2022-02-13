14 aydır pozitif

Lösemi hastası Kayasan’ın PCR çilesi bitmiyor.

Lösemi sebebiyle birkaç yıl önce kemik iliği nakli geçiren ve 14 ay önce de Covid’e yakalanan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan’ın PCR çilesi bitmiyor. İstanbul’da yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, bundan 3 yıl önce lösemi sebebiyle İstanbul Tıp Fakültesi’nde kemik iliği nakli oldu. Tedavisi sebebiyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilâçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında bu kez de koronavirüse yakalandı. Kayasan, varyant belirlenemediğini, ama PCR’ının 80’nci kez pozitif çıktığını söyleyerek, “14 aydır temassız kart gibiyim, sanal bir hayat yaşıyorum. Sevdiklerimle internetten görüntülü görüşebiliyorum” dedi. 14 aydır hastanede ve evinde karantina altında olduğunu kaydeden Kayasan, “Lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin çok zayıf olduğunu ve bu nedenle testimin pozitif çıktığını, ama aslında Covid olmadığımı söylüyorlar. Yani Covid’im ama değilim. ‘(Virüsün) partiküllerini taşıyorsunuz, onun için de test pozitif çıkıyor’ diyorlar.

Haber Merkezi