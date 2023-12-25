14 ilde eğitime şiddetli kar engeli

Yurtta etkisini göstermeye başlayan şiddetli kar yağışları nedeniyle gözler okullara çevrilmiş durumda.

Meteoroloji’den yapılan uyarılar sonrasında valilikler okulları tatil etmeye başladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamalar sonrasında toplamda 14 ilde eğitime ara verildiği belirtildi. Meteoroloji yurt genelinde düşen hava sıcaklığı sonrasında şiddetli kar yağışı hakkında uyarılarda bulunurken valilikler tarafından 14 ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Ardahan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıkladı. Bir tatil haberi de Kastamonu’dan geldi. Kennte taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, Bingöl, Erzurum, Sivas, Kars, Van, Artvin, Bayburt, Giresun, Ağrı, Erzincan’da okullar tatil edilirken, Karabük’ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.