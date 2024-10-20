15 il beyaza büründü

BAZI İLLERE MEVSİMİN İLK KARI GÖZLEMLENDİ. ÇEŞİTLİ ŞEHİRLER SONBAHARDA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yüksek bölgelerde kar yağışı görüldü. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü. Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı. Ağrı’da kar yağışıyla dağlar ve köyler beyaza büründü. Evlerin karla kaplandığı köylerde otlamak için araziye çıkartılan hayvanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların sonbaharda karlı bir güne uyandığı Kars’ta araçların üstü, ağaçlar ve çatılar beyaza büründü. Karla kaplı köyler dron ile görüntülendi. Kastamonu merkezde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Bolu’da kar yağışı, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri ile Abant Gölü Milli Parkı ve Aladağ bölgesinde görüldü. Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda kar etkili oldu.

Sonbahar karı

Rize genelinde aralıklarla süren yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Artvin’de havanın soğumasıyla yüksek rakımlı yayla ve yerleşim yerlerine kar düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorlanıp geri dönerken, bazıları da zincir sararak seyahate devam etti. Giresun’un yüksek rakımlı kesimlerinde kar etkili oldu. Trabzon’un yüksek kesimleri beyaza büründü. Çankırı kent merkezinde soğuk hava etkili olurken Ilgaz Dağı, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Sinop’ta iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, şehrin bazı ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı’nda dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Tunceli’de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.