15 ilde okullar yarın da tatil

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta bazı illerde eğitime ara verildi.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Valilikten yapılan yazılı açıklamada resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı belirtildi.

Elazığ

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Artvin

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.

Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının sürmesine bağlı olarak kara yolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanma nedeniyle sorunlar yaşanması, öğrencilerin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla 21 Ocak Cuma günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin yarın tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacaklardır."

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 21 Ocak Cuma tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Bolu

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana resmi ve özel okullarda eğitime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam etmesi kararlaştırıldı.

Vali Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaokul, lise, rehabilitasyon kurumları ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kentteki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izninin devam etmesi de kararlaştırıldı.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarının yarın tatil edildiği kaydedilen açıklamada, Alucra, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacakları aktarıldı.

Ordu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerimizdeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerimizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.