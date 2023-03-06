15 Mart tarihi verilmişti

​Depremin ardından binlerce kişi farklı kentlere göç etti, kimi geçici olarak otellere ve apartlara yerleştirildi. Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otellere yerleştirilen depremzedelere bu hafta itibarıyla odaları boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.

Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre; depremzedeler ‘‘Oteller bize kapılarını açtı. Ancak depremin üzerinden geçen bir ay devlet bir planlama yapmadıysa sorun burada’’ diye tepki gösterdi. Depremin ardından başta Antalya olmak üzere, Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir gibi illerdeki oteller depremzedelere kapılarını açmıştı. Otellere yerleştirilen depremzedelerin sayısının 100 bini geçtiği belirtilmişti. Oteller, turizm sezonunun açılacağı 15 Mart tarihine kadar depremzedeleri misafir edeceği açıklamasını yapmıştı. Haber Merkezi

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