15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde metrobüs arızalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde arızalanan metrobüsün çekilmesi sırasında, duraklarda yoğunluk yaşandı.

Sabah saatlerinde, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde bir araç arızalanınca, çekici çağrıldı. Metrobüs, çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak Söğütlüçeşme durağına çekildi. Arızalı araç çekilirken tek yön üzerinden sağlanan metrobüs yolunda yoğunluk oluştu. Özellikle Altunizade ve Uzunçayır duraklarında yoğunluk nedeniyle bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, arızalı aracın çekilmesinden sonra normale döndü. AA

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