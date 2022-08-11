150 bin yeni konut etkisiz kalır

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 0,99 faizli konut kredisinin işe yaramadığını ve yeni planlanan 150 bin TOKİ konutunda da sayı arttırılmazsa benzer bir durumun yaşanacağını söyledi.

Akçam, “150 bin değil de 1,5 milyon olursa daha başarılı olur. Her ile eşit oranda dağıtılacaksa bin 800 civarında bir konut düşüyor. Bu Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde etki sağlamayacak” dedi. Ankara - Anka

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