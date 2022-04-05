1500 kişilik iftar çadırında 4000 kişi sıraya girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bin 500 kişilik planladığı iftar çadırı önünde 4 bin kişilik sıra oluştu.

Demokrasi Meydanı’ndaki Büyükşehir Belediyesi’nin iftar çadırında ise uzun kuyruklar oluştu. Bin 500 kişiye verilmesi planlanan iftar için 4 binin üzerinde kişi sıraya girince, yemek dağıtımı iftar sonrasına kadar sarktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demokrasi Meydanı’ndaki iftar yemeğine en fazla bin 500 kişinin katılabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Meydana 4 binin üzerinde kişinin geldiğini görünce hemen harekete geçerek bölgedeki restoranlardan yemek satın aldık. Hem gelen herkesin karnını doyurduk, hem de esnafımıza destek sağladık. Bu iftar çadırımızın dışında 4 bin vatandaşımızın evine iftarlık yemek teslim ediyoruz” dedi. Haber Merkezi

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