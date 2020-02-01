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1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

1555 yerleşim birimine ulaşılamıyor

01 Şubat 2020, Cumartesi 13:01
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1555 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 337 yerleşim birimine ulaşım sağlanmıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de kaldırım ve yollarda çalışma yaptı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Van-Bahçesaray, Hakkari-Şırnak, Muş-Kulp, Muş-Hasköy, Hizan-Bahçesaray ve Yüksekova-Dağlıca yolları kapandı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 600 köy yolunun kardan dolayı kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda bekletildiğini kaydetti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Hizan ilçesine 10 kilometre mesafede tipi nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

Vatandaşlardan Burhan Ölez, yolda tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Dağ başında mahsur kaldık. Çocuklarım arabada. Perişan olduk. Ekipler gelerek bize yardımcı oldu. Allah razı olsun." dedi.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle 311 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini vurguladı.

Kar nedeniyle adeta beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, caddelerde kar temizleme çalışması yaptı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Hakkari

Hakkari'de de kar, tipi ve çığ nedeniyle 95 köy, 212 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı 307 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, Çığlı köyü yakınında olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunu açmak için çalışma başlattı.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı karla mücadele ekipleri de tam donanımlı iş makinelerinin yardımıyla pistte biriken karları temizledi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 3, Hakkari ve Muş'ta 1 derece olması öngörülüyor.

AA

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