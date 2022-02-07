16 bin koyun susuz kaldı

Şırnak’ın İdil ilçesinin Sırtköy beldesine bağlı Aslantepe Köyü’nde konumlanan 16 bin koyunlu 50 hanenin su ihtiyacını sağlayan kuyuların elektriği kesildi.

Koçerler, DEDAŞ’ın elektrik kesintisinden kaynaklı binlerce hayvanını yitirmekle karşı karşıya. Suların kesilmesine tepki göstererek Koçerler, “Bir haftadır sularımız akmıyor. Hayvanlarımız var. Suyun olmadığı yerde hayvanlar durmaz. Bu şekilde nasıl sürdürebiliriz? Borç içindeyiz. Bu şartlarda hayvancılığı bitiriyorlar” diye belirtti. Mezopotamya Ajansı’nda yer alan haberde Koçerlerden Muhyettin Arslan (45) suların kesilmesine tepki göstererek, “Bir haftadır sularımız akmıyor. Hayvanlarımız var. Suyun olmadığı yerde hayvanlar durmaz. Suları kestikten sonra zorluklar başladı. Koyunlarımıza verebileceğimiz su bulamıyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Su bulmak için İdil’e kadar gittim. Ama su taşımak için tanker bulamadım. Şimdi 20 nüfusu bu şekilde geçindiriyorum. Ama şu an da hayvancılığında kıymeti kalmadı. Şimdi bir koyun ve bir teneke yağ aynı fiyatta. Bu şekilde nasıl sürdürebiliriz? Borç içindeyiz. Bu şartlarda hayvancılığı bitiriyorlar” diye belirtti.

Haber Merkezi