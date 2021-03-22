16 yaşındaki sığınmacı adada 3 gün ot yiyerek hayatta kalmış

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacının yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, Ada'da kayaların arasındaki temiz suyu içip ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince Boğaz Adası'nda bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde bugün yaptıkları aramada bir can yeleği buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının çıkmış olabileceğini düşünerek Ada'yı bir kez daha kontrol etti. 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulundu. Seyyid, ekiplerce Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı. Seyyid'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, sığınmacının Yunanistan unsurlarınca denize atılmasının ardından can yeleği vesilesiyle yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, Ada'da kayaların arasındaki temiz suyu içip, ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi. Olay Çeşme açıklarında, 19 Mart sabah bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, ölen 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı. Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 17 Mart'ta yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişlerdi. Kurtarılan sığınmacıların 3'ü de tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. AA

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