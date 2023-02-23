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23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

17 gün sonra kurtarıldı

23 Şubat 2023, Perşembe 13:00
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazda kalan ineği, Gölcük Belediyesi ekipleri 17 gün sonra kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından bölgeye giden belediye ekipleri, yardım çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, salgın hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla depremde yıkılan evlerin altındaki ahırlarda bulunan ve telef olan hayvanları gömmek için yürütülen çalışmalara destek oluyor.

Bu sırada Antakya'ya bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nde bir enkazdan ses geldiğini fark eden ekipler, depremin 17. gününde enkaz altındaki ineği kurtardı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talebiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen veteriner hekim ineği muayene etti.

Veteriner kontrolünde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından belediye ekipleri, kurtarılan ineğe yem ve su verdi.

Personeline teşekkür eden Sezer, "Salgın önlemi için çalışırken, depremin 17. gününde, enkazdan bir canlıyı kurtarmak ekiplerimize büyük moral oldu." ifadesini kullandı.

AA

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